Ülle Madise nõunikuna asub tööle Piret Arukaevu

"Piret Arukaevu on täitnud olulist rolli president Lennart Meri, president Toomas Hendrik Ilvese ja peaminister Juhan Partsi meeskondades. Tema panust koostöövaimu ja tulemuslikkuse kindlustamisel ka õiguskantsleri ametkonnas on võimatu üle hinnata. Piret teab, kuidas panna suur organisatsioon ühiselt liikuma ja hoida inimesi ühise eesmärgi juures. Tulevaks viieks aastaks seatud eesmärkide täitmisel on Piret Arukaevut Kadriorgu väga vaja," ütles president Ülle Madise.

Arukaevu sõnul näeb ta oma tulevasel rollil suurt vastutust presidendi ja tema meeskonna töö toetamisel.

"Usun, et saan uues rollis rakendada oma senist kogemust parimal moel. Nagu valitud president on öelnud – kõige tähtsamad on inimesed ja nende elu- ja töörõõm. Selleks, et riigipea töö sujuks, peab presidendi kantseleis olema innustav ja üksteist toetav tööõhkkond. Väljendades taas Ülle Madise enda sõnadega – ametkond on nagu orkester, kus iga pill oluline, et hästi kõlada. Ma tänan väga Ülle Madiset selle kutse ja võimaluse eest olla osa sellest orkestrist," lausus Piret Arukaevu.

Piret Arukaevu on töötanud president Lennart Meri kantseleis välisosakonna nõuniku ning presidendi abina aastatel 1996–2001 ning vahemikus 2001–2003 Saksa-Balti Kaubanduskojas. Samuti on ta töötanud peaminister Juhan Partsi büroos aastatel 2003–2005 ning president Toomas Hendrik Ilvese nõuniku ning kultuurirahastu juhatajana vahemikus 2008–2016.

Praegu töötab Piret Arukaevu õiguskantsleri kantselei üldosakonna juhataja ning personalijuhina. Põhitöö kõrval kutsus ta ellu õiguskantsleri kantselei kunstigalerii ning ta korraldab ka Eesti kaasaegsete kunstnike näitusi.