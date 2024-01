Soome kaitseväe tulevane ülem: Soomele sõjalist ohtu praegu pole

Jaakkola alustab oma viieaastast ametiaega 1. aprillil, seniks töötab ta edasi kaitseväe strateegiajuhina. Senine kaitseväe ülem Timo Kivinen läheb pensionile 31. märtsil.

Tulevane kaitseväe ülem on varem töötanud muuhulgas peastaabi planeerimisjuhi ja Uti erijäägripataljoni juhina. Samuti on ta olnud juhtivatel kohtadel Soome missioonides Afganistanis ja Kosovos.

Jaakkola kirjeldas Soome rahvusringhäälingule Ylele kaitseväe ülema ametikohta kui au ja märkimisväärset usaldusmärki riigi poolt.

"Selle ametikohaga seotud vastutus on seda suurem tegevuskeskkonna keerulises olukorras. Hetkel aga keskendun endiselt praegusel ametikohal teenimisele. Tulevase juhtimisperioodiga seotud küsimustega tegelen selleks õigel ajal," ütles Jaakkola.

Nagu viitas tulevane kaitseväe ülem ise, asub ta täitma ülesandeid keerulises julgeolekukeskkonnas. Siiski ütleb Jaakkola, et sõjalist ohtu Soomele praegu ei ole.

"Jälgime olukorda kogu aeg ning mõistame olukorda hästi nii riiklikul tasemel kui ka koos liitlaste ja partneritega. Olen täiesti kindel, et muutusi märgatakse õigeaegselt ja siis suudetakse neile sobival viisil reageerida," ütles ta.

Kuigi Soome liitus eelmisel aastal NATO-ga ning Jaakkola sõnul on see toonud kaasa palju uusi dimensioone, jääb kaitseväe ülema põhiülesanne samaks.

"Nagu varemgi, vastutab ülem kaitseväe operatsioonide eest, ta teeb oma tööd Soome hüvanguks ning toetab neis küsimustes riigijuhte," ütles Jaakkola.

Kuna ametis oleva presidendi Sauli Niinistö ametiaeg lõpeb 1. märtsil, alustab uus kaitseväe juhataja tööd siis, kui ametis on juba uus president. Sõltuvalt Soome presidendivalimiste teise vooru tulemustest saab selleks kas ekspeaminister Alexander Stubb või endine välisminister Pekka Haavisto.

Jaakkola tunnistab, et ta ei tunne neist kumbagi veel isiklikult.

"Olen täiesti veendunud, et lähiajal õpime teineteist hästi tundma," lisas Jaakkola.

Soome kaitseminister Antti Häkkäneni sõnul alustab uus kaitseväe juhataja tööd julgeolekupoliitiliselt keerulisel ajal. Häkkäneni sõnul on Jaakkola praegusel hetkel selle töö jaoks parim inimene.

"Kui uut ülemat intervjueeriti ja hinnati, oli üheks võtmekriteeriumiks, et ta peab olema valmis ka raskeks olukorraks. Venemaa on praegu Euroopale tõeline sõjaline oht. Me ei tea, kui tõsist ohtu see Soomele lähiaastatel võib valmistada. Olen täiesti veendunud, et Janne Jaakkola on see isik, keda me oleksimegi pidanud sellele ametikohale valima," ütles kaitseminister.