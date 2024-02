Võrumaal elavad Alpakad naudivad lume sees püherdamist

tulevad tavaliselt meelsasti külalisi uudistama, kuid tänase tuulise ja niiske ilmaga pidi peremees Margus Metsalu neid värske kapsa ja heinaga tallist välja meelitama.

"Siis kui on hea külm ja niisugune kuiv külm, siis ei ole loomale üldse mingit probleemi. Alpakad ei salli seda niisket talve, kui on vihmane ja märg. Aga kui on külm ja kuiv, siis on kõik okei, nad kannatavad seda suurt külma ka," rääkis Metsalu.

Eelmisel aastal Sarve talu alpakade kari suurenes ja selleks, et nii väikestel kui vanematel loomadel oleks jõudu talv üle elada, vajavad nad lisaks heinale veel lisatoitu ja vahel ka maiustusi.

"Lisaks tuleb kindlasti siis spetsiaalselt graanulit anda - nii-nimetatud jõusööta. Et sel aastal on heina kvaliteet halvem, siis tuleb seda jõusööta vastavalt rohkem ikkagi ette anda. Maiusena veel porgandit ja kapsast juurde, see on ikka mõnus," ütles Metsalu.

Reporter Leevi Lillemäe küsis, et kui päike tuleb välja keset kümne kraadist pakast, kas nad siis tulevad oma tallist välja.

"Jah, kindlasti. Siis tullakse päikese kätte mõnulema, päike ju soojendab - siis tullakse. Ja kui näiteks sajab värske lumi maha, siis tullakse lume sisse püherdama. Eks see talv on mõnus ka ikkagi," ütles Metsalu.