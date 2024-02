Võrumaal avati Lätis ülimenukaks osutunud käsitöönäitus

Lätis eelmisel aastal toimunud suure laulu-ja tantsupeo üks osa oli üle Läti kokku toodud sadade käsitöömeistrite rahvakunsti näitus "Mēs" ehk "Meie". Osa ülimenukast näitusest avati Vana-Võromaa kultuurikojas, kus see on nüüd kõigile huvilistele imetlemiseks.

Selleks, et kokku saada tänapäevased käsitööliste tööd üle riigi, käisid näituse korraldajad kolm kuud mööda Lätit, et kohtuda käsitöölistega ja tutvustada oma ideed. Võrru jõudis suurelt näituselt enam kui 270 Läti nüüdisaegse käsitöömeistri rohkem kui 700 tööd. Väikesel näitusepinnal moodustavad need kõik kokku eraldi maailma.

Näitus "Meie" lausa rõkkab värvidest ja lisaks sellele, et igaüks saab seal otsida Eesti ja Läti rahvusliku käsitöö vahel, lummab see näitus ka erakordse väljapanekuga.

"Kui ma läksin sinna näitusele, siis ma nägin, et vau... Nad teevad nii super-super hästi oma käsitööd, nad hindavad tohutult oma käsitööd, nad tunnustavad oma käsitöölisi ja seepärast nad eksponeerivad oma teoseid ja töid ja see lõi mind täiesti pahviks," rääkis Vana-Võromaa Kultuurikoja galerist Jana Huul.

Läti rahvariiete juurde kuuluvatest suurrättidest on saanud näituseruumidele uus seinakate, samas kui teist seina ehivad traditsioonilised vaibad ja tekid. Nende vahel on osavalt eksponeeritud nii keraamikat, metallikunsti, punutisi kui ka nahkköiteid.

"See näitus räägib meist, lätlastest, kes elavad Lätis, aga ka neist, kes varem ei elanud Lätis, aga on nüüd siia kolinud. Ka nemad võtavad näitusest osa. Näituse nimi "Meie" esitab küsimuse, kes me oleme tänapäeval. Kõik siinsed tööd on tehtud viimase viie aasta jooksul," lausus Läti rahvuskultuurikeskuse käsitööekspert ja näituse kokkuseadja Linda Rubena.

Erilise ruumilise lahendusega on väljapandud ka abielunaiste riietuse juurde kuuluvad pärjad, pakkudes esteetilist naudingut oma sära ja iluga. Kõik see kokku on suur sündmus ka Läti rahvakunsti eestvedajatele.

"Tegelikult see on esimene kord viimase 30 aasta jooksul, mil meil on väljaspool Lätit nii suur näitus," ütles Rubena.

Näitust "Meie" saab Vana-Võromaa kultuurikojas vaadata kuni märtsi lõpuni.