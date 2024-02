Yandex müüb oma Vene äri

Yandexi emaettevõte Yandex N.V. on registreeritud Hollandis ja selle aktsiatega kaubeldakse Nasdaqi börsil. Tegemist on suurima Venemaal tegutseva, kuid välismaal registreeritud ettevõtte lahkumisega Venemaalt pärast Vladimir Putini korraldatud täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

Ettevõtte Vene äri läheb üle mitmest Venemaa ettevõttest koosnevale konsortsiumile, millesse kuuluvad Yandexi senised juhatuse liikmed ja naftaettevõte Lukoil.

Yandex N.V. tegeleb edaspidi Yandexi välismaise äriga uue brändi all. Yandexit on kutsutud ka Vene Google'iks ning see asutati Moskvas 1997. aastal. Ettevõtte ümberregistreerimine Hollandisse toimus 2007. aastal.