Yandexi grupi ettevõte sai kasutajaandmete lekkekahtluse eest suure trahvi

Yango takso Kathmandus. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Zohra Bensemra
Venemaa päritolu tehnoloogiaettevõtte Yandex gruppi kuuluv taksofirma Yango sai Euroopa Andmekaitsenõukogu (EAKN) otsusel 100 miljoni euro suuruse trahvi selle eest, et tema käsutuses olevad isikuandmed võisid lekkida Venemaale.

EAKN ja Soome andmekaitseasutus alustasid Soomes ja Norras tegutseva Yango suhtes menetlust juba 2023. aastal. Selle käigus uuriti, kas Yango kasutajate andmeid edastati Venemaale ja kas isikuandmeid kaitsti nõuetekohaselt. Võimude sõnul ei suutnud ettevõte tõestada, et ta blokeeris tõhusalt Venemaa võimude juurdepääsu andmetele, kirjutas Soome rahvusringhääling Yle.

Lisaks trahvile keelab otsus Yangol oma kasutajate isikuandmete edastamise Venemaale.

Yango tegutseb valdavalt endistes Nõukogude Liidu vabariikides, Lõuna-Aasias, Aafrikas, Lähis-Idas ja Ladina-Ameerika riikides.

Balti riigid on andmekaitseohtude tõttu Yandexi tegevuse oma territooriumil peatanud, Eesti keelas ettevõttel tegutsemise 2022. aasta kevadel.

Euroopa Liidus tegutsevad ettevõtted peavad tagama isikuandmete tugeva kaitse, järgides EL-i andmekaitse-eeskirju. Isikuandmeid ei saa EL-ist väljapoole edastada, kui nende turvalisust ei ole võimalik tagada, ütles Soome andmekaitsevolinik ja EAKN-i praegune juht Anu Talus.

Euroopa Andmekaitsenõukogu (EAKN) on sõltumatu katusorganisatsioon, mis ühendab Euroopa Majanduspiirkonna riikide andmekaitseasutusi ja Euroopa andmekaitseinspektorit (EDPS).

EAKN tagab EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ja õiguskaitseasutuste direktiivi järjepideva kohaldamise ning tagab koostöö, sealhulgas jõustamise valdkonnas. Andmekaitseasutused vastutavad andmekaitseõiguse jõustamise eest riiklikul tasandil ja piiriülesel tasandil, tehes koostööd ühtse kontaktpunkti mehhanismi kaudu, öeldakse EAKN-i kodulehel. EAKN võtab vastu siduvad otsused piiriüleste juhtumite kohta, mille suhtes konsensust ei saavutata.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Yle

