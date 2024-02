Kohus algatas raskustes PlusPlus Capitali saneerimise

PlusPlus Capitali juhatuse liikme Kaarel Raiki sõnul on protsessi järgmiseks etapiks on saneerimisplaani koostamine ja selle investoritega kooskõlastamine. "Saneerimise eesmärk on PlusPlus Capital'i äritegevuse jätkusuutlikkuse tagamine ning kõigile osapooltele vastuvõetava lahenduse leidmine," rääkis Raik.

Raik kinnitas, et iga investoriga võetakse ühendust.

AS PlusPlus Capital esitas 27. detsembril kohtule taotluse saneerimismenetluse alustamiseks, kuna Frankfurdi börsil noteeritud ja Luksemburgis registreeritud tütarfirma PlusPlus Capital Financial S.à r.l. ei suutnud teha makseid 100 miljoni euro väärtuses 11-protsendise aastaintressiga võlakirjade teenindamiseks.

PlusPlus Capital on finantsnõuete haldamisega tegelev ettevõte, kes restruktureerib Balti riikides ja Soomes finantssektori- ja telekomiettevõtetelt ostetud maksetähtaja ületanud võlaportfelle. PlusPlus Capital rahastab oste, kaasates era- ja institutsionaalseid investeeringuid.