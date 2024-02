Onupojapoliitika Tšetšeenias: Kadõrov toob valitsusse oma sugulasi

Ajaleht The Times kirjutab, et Ramzan Kadõrovi õukonnas lokkab korruptsioon ning onupojapoliitika ja Vladimir Putini vasall toob nüüd Tšetšeenia valitsusse oma sugulasi.

Kadõrov valitseb Tšetšeeniat kui oma vürstiriiki. Tema 25-aastane tütar sai hiljuti Tšetšeenia asepeaministriks. Varem oli ta aga kultuuriminister. Kadõrovi vanim poeg on spordi- ja noortepoliitika aseminister, vahendas The Times.

Hiljuti selgus, et veel üks Kadõrovi lähedane sai kõrge ametikoha. Tšetšeenia valitseja 24-aastane tütar hakkas tööle Kadõrovi administratsiooni ülema asetäitjana.

Tšetšeenia valitsuses teeb veel kõrget tähelendu Kadõrovi väimees, kes on põllumajandusminister. Kadõrovi õemees on aga transpordiminister. Ka teised Kadõrovi klanni liikmed mängivad Tšetšeenia poliitikas üha suuremat rolli.

Samal ajal tekitab Kadõrovi tervis üha rohkem küsimusi. Sugulaste määramine kõrgetele ametikohtadele viitab sellele, et Tšetšeenia juht tahab piirkonnas oma perekonna võimu veelgi tugevdada.

Kadõrovite perekond on Tšetšeeniat juhtinud ligi kolm aastakümmet. Ramzani isa Ahmat oli kohalik moslemijuht, kes võitles 1990. aastatel Vene vägede vastu. Hiljem läks Ahmat Moskva poolele üle ja Putin määras ta Tšetšeenia juhiks. Ahmat mõrvati 2004. aastal ja Ramzanist sai Kadõrovite klanni juht. Kolm aastat hiljem sai Ramzan 30-aastaseks ning Putin määras ta Tšetšeenia valitsejaks.

Tšetšeenias levib nüüd Kadõrovite klanni isikukultus.

2020. aastal selgus, et Tšetšeenias on 346 tänavat, mis on saanud nime Kadõrovite perekonna järgi. Kadõrovite perekonna koduküla kannab Ahmat Kadõrovi nime.