28 miljoni eurone väikeelamute remondimeede võib avaneda aprillis

Kliimaministeerium loodab, et väikeelamute rekonstrueerimiseks mõeldud 28 miljonit eurot õnnestub kahe aastaga ära kasutada. Toetusvoor avatakse aprillis ja neil, kelle taotlus rahuldatakse, on tööde jaoks aega 12 kuud.

Äsja avalikustatud eelnõu järgi saaks toetust taotleda üksikelamu ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu rekonstrueerimiseks.

Toetuse suurus sõltub suuresti sellest, kus hoone asub. Tallinna ja Tartu linnas makstakse ühe projekti kohta kuni 30 000 eurot, kusjuures 70 protsenti rahast peab olema majaomanikul endal.

Mõlema linna nii-öelda kuldses ringis ulatub toetuse summa 40 000 euroni ja toetuse määr 40 protsendini. Ülejäänud Eestis maksab riik kuni 50 000 euro ulatuses kinni poole kuludest.

Kliimaministeeriumi elamumajanduse valdkonnajuht Veronika Valk-Siska selgitas, et rohkem makstakse seal, kus rekonstrueerimine ilma riigi toeta ära ei tasu. "See metoodika ühtpidi arvestab kinnisvara väärtust, teistpidi seda, kui palju on rekonstrueerimist vajavaid hooneid piirkonnas kokku. Ja kolmandaks vaatab leibkondade sissetulekuid," rääkis Valk-Siska.

Rohkem toetust saab hoone täielikul rekonstrueerimisel

30 000 – 50 000 euro suurune toetus on mõeldud hoone täielikuks rekonstrueerimiseks. Kui tööd tehtud, peaks hoone välisfassaad ja katus olema soojustatud, uued aknad ees ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteem paigaldatud. See ei tähenda, et juba möödunud aastal ostetud aknad tuleks uuesti välja vahetada. "Lihtsalt me ei saa enne taotluse esitamist tehtud töid finantseerida," selgitas Valk-Siska.

Need, kes oma majaga C-energiaklassi püüdma ei lähe, kuid soovivad lihtsalt katuse või aknad ära vahetada, saavad küsida kuni 20 000 eurot hoone osaliseks renoveerimiseks. See summa koos 20-protsendilise toetusmääraga on üle Eesti ühesugune.

Samamoodi saab kõikjal Eestis küsida kuni 20 000 eurot päikesepaneelide või akude paigaldamiseks. Nende tööde puhul on omaosalus 30 protsenti. Ministeerium arvestab, et 1 kW tootmisvõimsuse loomine maksab 1140 eurot ehk toetust saab selle tarbeks 342 eurot. Iga kWh salvestusmahu eest saab toetust 193 eurot.

Taotleja peab ka arvestama, et riik toetab kuni 15 kW jagu päikesepaneelide paigaldamist. "Hästi soojustatud ja mõistliku küttesüsteemiga hoone ei peaks olulisel määral rohkem tootmisvõimsust vajama," ütles Valk-Siska.

Pärast toetusotsuse langemist on töödega lõpetamiseks 12 kuud

Oluline on ka see, et kuni 15-kilovatise tootmisvõimsuse saab võrku lülitada Elektrilevi kuludega. Sealt edasi võtaks menetlus hulga rohkem nii aega kui raha. Kuid aeg hakkab toetuse saamise puhul olulist rolli mängima, sest kõik tööd, mille jaoks raha küsitakse, peavad tehtud olema hiljemalt aasta pärast taotluse rahuldamist.

"Me ei saa seda aega pikemana sätestada, kuna Euroopa Liidu raam seab meile ette, et 2026. aasta esimeseks kvartaliks peaks olema tööd teostatud. Ja selle tõttu praegusel juhul taotleja peaks ise hindama, kas ta jõuab selles ajaraamis töid teostada, mis on ette antud," rääkis Valk-Siska.

Toetuse avamise eel on tema sõnul aega võtnud nii erinevad kooskõlastusringid kui Euroopa Komisjoniga suhtlemine. Toetusmeetme esialgne kavand valmis juba augustis.

"Seejärel Kredex andis tagasisidet meetme tingimustele. Need said arvesse võetud. Siis täpsustati seletuskirja, vormistati uuesti dokumendid. Järgnes asutustevaheline mitteametlik kooskõlastusring. Me oleme läbinud ka ministeeriumisisese kooskõlastuse," selgitas Valk-Siska.

Praeguseks on eelnõu avalik ning turuosalistelt oodatakse tagasisidet kümne tööpäeva jooksul. Hiljemalt veebruari lõpuks loodab ministeerium määruse valmis saada. Taotlusi hakatakse praeguse kava järgi vastu võtma aprilli alguses.

Valk-Siska meenutas, et korterelamute 80 miljoni eurone taotlusvoor täitus väga kiiresti. Väikeelamute puhul on huvi seni väiksem olnud. "Väikeelamu omanikud vajavad nõustamist ja juhiseid ning Kredexil on selleks ette nähtud eraldi nõustajad ja inimesed, kes saavad abivajajaid aidata," lubas ametnik.