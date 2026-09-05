RKAS tellib mitmesajale suuremale hoonele varjumisplaanid

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) tellib kuni 400 hoonele varjumisplaanid ja ettepanekud, kuidas võiks ruume kohandada ning eeldatavalt läheb see maksma 520 000 eurot.

Kevadel kiitis valitsus heaks varjendite rajamist ja varjumiskohtade kohandamist puudutava määruse, mille eesmärk oli suurendada varjumisvõimalusi.

Nüüd on Riigi Kinnisvara võtnud plaani enda omandis olevatele hoonetele varjumisplaanide tellimise.

RKAS-i haldusteenuste direktor Priit Valk ütles ERR-ile, et esmajärjekorras tellitakse varjumisplaanid vaid määruses nõutud objektidele ehk neile, mille netopind on vähemalt 1200 ruutmeetrit või rohkem.

"Üle 1200-ruutmeetriseid hooneid on Riigi Kinnisvara omandis 200 ringis. Hanke mahus oleme arvestanud kokku kuni 400 hoonega, mis tähendab, et saame hanke raames koostada varjumisplaane ka väiksematele kui 1200-ruutmeetristele hoonetele, mille osas määrus plaani kohustust ei kehtesta," rääkis Valk.

Ta lisas, et väiksemate hoonete varjumisplaane saab RKAS ajalises mõttes töösse võtta pärast seda, kui kõik määrusega nõutud suuruses hooned on varjumisplaanid saanud.

Lisaks varjumisplaanide koostamisele tellib RKAS ka varjumisvõimaluste hindamise ning ettepanekud, kuidas ruume peaks kohandama, meelespead isikule, kes vastutab hoones varjumise korraldamise eest ning hoone kasutajatele. Ka tuleb varjumisteed nõuetele vastavalt tähistada ja hoone kasutajaid koolitada.

Seega hõlmab hange Valgu kinnitusel nii paberil tehtavaid plaane kui ka muid kaasnevaid tegevusi.

Varjumisplaanide tellimiseks kulub RKAS-il eeldatavalt 520 000 eurot. Hange ei hõlma aga ümberehituste tegemist, need tehakse Valgu sõnul pärast varjumisplaanide valmimist eraldi hangetega.

"Lähtume kogu protsessis määruse nõuetest, mille järgi peame varjumisplaanid saama valmis hiljemalt 1. juuliks 2027. aastaks ja ruumide kohandamisega seotud ehitustööd tuleb teostada 1. juuliks 2028. aastaks," märkis Valk.

Ta lisas, et määrusega kehtestatud tähtaegade mõttes on tegu ambitsioonika ülesandega.