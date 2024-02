Keldo: personaalse riigi idee on veel üpris toores

"Meie vaates tundub, et see idee on hetkel üpris toores. Tegelikult sooviks näha, mis need täpsed teenused on, mida hakatakse arendama. Täna ju riik teeb väga mitmeid IT-süsteemide teenuseid. Me peame vaatama, kuhu me maksumaksja raha investeerime," lausus Keldo.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et praegu, kui riigil raha vähe, läheb seda teistes valdkondades rohkem tarvis. Tema sõnul vajab raha nii haridus kui ka meditsiin.

"Mitte ainult personaalne riik ei ole Eesti ühiskonna suurim vajadus, vaid meil on vaja väga mitmeid investeeringuid inimestesse, inimeste heaolusse ja mis toetavad ka majanduse arengut," lausus Läänemets.

Läänemetsa sõnul seisavad personaalse riigi arutelud valitsuses veel ees.

Opositsiooni kuuluva Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et digiteenuseid tuleb arendada, kuid ei pea mõistlikuks 200 miljoni suuruse laenu võtmist.

"Vaatame üle Euroopa Liidu struktuurivahendid, et neid programme ümber disainida ja digiteenuste areng on üks prioriteetseid teemasid Euroopa struktuurvahendites," lausus ta.

Personaalne riigi rakendamiseks läheb vaja 200 miljonit eurot, mille riik võiks Eesti 200 hinnangul laenata.