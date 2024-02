Suursaarte lennuliine hakkab teenindama NyxAir

Regionaal- ja põllumajandusministeerium allkirjastab 15. veebruaril Kuressaare ja Kärdla lennuliini hanke lepingud. Mõlemat liini teenindab hanke võitnud NyxAir, mis seni lennutab reisijaid Kuressaare ja Tallinna vahet. Uus lepe Kuressaare liini teenindamiseks jõustub 1. juunist, Kärdla liinil alates 29. veebruarist.

Reisijate jaoks sisuliselt midagi ei muutu, ütles NyxAiri juht Jaanus Ojamets.

"See hange, mis toimus ja jõustub Kuressaare suunal 1. juunist, seal on jätkuvalt 48-kohaline lennuk planeeritud. Kärdlast hakkab opereerima 33-kohaline lennuk alates 1. märtsist," lausus Ojamets.

Saaremaale vedava lennuki 48 reisijakohast pahatihti ei piisa. Seda on alalised lennureisijad varem kurtnud. Praegu ministeerium kohtade arvu suurendamist ei kavanda.

"Suuremast lennukist on räägitud küll, aga pigem on probleem selles, et suvel on rohkem nõudlust. Talvel sedavõrd ei ole nõudlust. Hetkel on 48 (kohta) optimaalne ja siin me lühikeses perspektiivis ei näe muudatusi," ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas.

Kärdla-Tallinna lennuhanke vaidlustas eelmise aasta augustis tollal teenust osutanud Diamond Sky, kelle vaiet kohus ei rahuldanud.