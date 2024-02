Milei: Argentina plaanib kolida suursaatkonna Iisraelis Jeruusalemma

"Minu plaan on kolida suursaatkond Lääne-Jeruusalemma," ütles libertaarist riigipea Iisraeli välisministrile Israel Katzile juba Tel Avivi lähistel asuva lennuvälja asfalti peal.

Terroriorganisatsioon Hamas aga sarjas Argentina plaani kolida suursaatkond Jeruusalemma.

Hamasi teatel rikub see samm palestiina rahva õigust oma maale ja ka rahvusvahelist õigust, arvestades, et Jeruusalemm on okupeeritud Palestiina ala.