Tallinnas on suvel oodata suuri liikluspiiranguid Mere ja Põhja puiesteel

Sel kevadel ja suvel ehitatakse Tallinnas lõpuni Vanasadama trammitee ning see tähendab, et liiklus kesklinnas saab taas tugevalt häiritud. Suuremad tööd ja seega ka liikluspiirangud on kavas Ahtri tänaval ning Linnahalli ja Paksu Margareeta vahel.

Eelmisel teetööde hooajal suleti trammitee ehituse tõttu mitu olulist ristmikku ja tänavat Tallinna kesklinnas, mis tekitas liiklejatele korralikult ebamugavust. Lisaks oli kesklinnas remondi tõttu suletud teisigi tänavaid, näiteks Pronksi ja Jõe.

Vanasadama trammitee ehitus on ent alles poole peal ning sel kevadsuvel viiakse ehitus lõpuni. Hiljemalt sügisel peaksid trammid liinil sõitma hakkama.

Mullu oli trammitee ehituse raskuskese Gonsiori, Laikmaa ja Hobujaama tänaval, sel kevadsuvel nihkub see Ahtri tänavale ning Linnahalli ja Paksu Margareeta vahele Mere ja Põhja puiesteele. See tähendab, et seal on oodata suuremaid liikluspiiranguid, isegi kui linnavalitsus on eelmise suve kaosest õppetunni saanud ja proovib sel suvel asju paremini korraldada, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

"Päris mahukas ehitus on meil veel ees. Meid ootab kaks väga keerulist lõiku. Esimene on Ahtri tänava teine suund. Kui möödunud aastal oli Ahtri tänava üks pool suletud, nüüd hakkab olema suletud teine pool mõnda aega. Ja ühes sellega plaanib Utilitas terve rea trasse seal uuendada, et mitte seda tänavat teist korda hiljem kinni panna," lausus Svet.

"Teine väga keeruline, võib-olla isegi keerulisem koht tekib seoses sellega, et meil on vaja ju Vanasadama tramm trammivõrku ühendada Põhja-Tallinna suunduva liiniga, mis tähendab seda, et seal Paksu Margareeta juures läheb päris tõsiseks ehitamiseks. Seal on kindlasti oodata liikluse ja ühistranspordi ümberkorraldamist. Trammitee ehituse puhul kõige keerulisem asi on see, et see asub betoonpadjal ja betoon lihtsalt vajab aega, selleks et muutuda tahkeks, ja see on lihtsalt aeg, mil tuleb oodata," lisas ta.

Tramm hakkab uut liini sõitma veidike hiljem

Uut trammiliini pannaks teenindama praegune liin nr 2, mis hakkab sõitma lennujaamast Vanasadamasse, sealt Linnahalli juurde, kust liigub olemasoleva trammitee peale ja sõidab Koplisse nagu praegugi.

Uue trammiliini avamise ajaks pakuti veel möödunud sügisel 2024. aasta suve, kuid selleks, et liiklejad ei peaks kesklinnas eelmise suve liiklusblokaadi taas üle elama, võib trammiliini avamine väheke nihkuda.

"Oleme ehitusgraafikuid veidike üle vaatamas, sest meie jaoks ei ole eesmärgiks omaette, et uus tramm hakkaks sõitma, vaid meie jaoks on oluline, et trammivõrgustiku ehitus ei häiriks linnaliiklust ja inimeste elu sama tugevalt nagu see on oli eelmisel suvel," lausus Svet.

Uue trammiliini avamise kuupäeva praegu paika pole pandud ja Svet ei soostunud prognoosima, kummale poole 1. septembrit see jääb.

"Väga ilus oleks öelda, et 1. septembriks on (trammitee) paigas, aga ehitustööd on ehitustööd ja lepingud töövõtjatega on lepingud töövõtjatega, seega enne läbirääkimised ja siis avalikustamine," ütles ta.

Mida ja millal täpselt Tallinna tänavatel tänavu plaanitakse ehitada ja remontida ning kus on oodata suuremaid liikluspiiranguid, plaanib linnavalitsus avalikult tutvustada veebruari lõpus või märtsi alguses.

"Me saame aru, et möödunud aasta oli liikluses väga keeruline inimeste jaoks ja me püüame neid vigu nii palju, kui on võimalik, arvestada, ent siiski ehitus on ehitus ja mingit mõju see ikka avaldab," lausus Svet.