Linnavalitsuse sõnul häirivad Tallinna tänavused teetööd liiklust varasemast vähem

Üks mastaapsemaid ümberkorraldusi algab Tallinnas juuni lõpus Suur-Ameerika tänaval, kus liiklus suletakse kolmeks nädalaks täielikult Pärnu maanteest Toom-Kuninga tänavani. Suve lõpuni jääb seal avatuks vaid üks sõidusuund.

"Seal on tarvis tehnovõrgu haldajatel teha torutöid. Selliseid üllatusi veel kahjuks mõnda aega tuleb eelmise linnavalitsuse poolt, aga siis tuleb need asjad võimalikult hästi ja kiiresti ära korraldada," ütles abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööde tõttu suletakse esmaspäevast ka Tartu maantee poolne osa Kreutzwaldi tänavast. Lisaks rajatakse Paldiski maantee viaduktile eraldi jalakäijate tunnel. Ehitustööd kestavad vähemalt suve lõpuni.

"Me ei saa teha teetöid kiiremini kui on varasem linnavalitsus ehitajatega kokku leppinud. Tööde järjekord, graafik – eelmine linnavalitsus on lepingud alla kirjutanud ja meil puuduvad juriidilised hoovad, et midagi seal muuta," märkis Pere.

Küll aga nopib Tallinna uus linnavõim juba esimesi töövilju, sest mõni eelmise linnavalitsuse ajal alustatud teetöö on viimaks siiski lõppenud. Vastavatud Gonsiori tänaval pole vaatepilt aga sugugi kiita – kui autodele on avatud sõidurajad, siis jalakäijad peavad praegu hakkama saama kruusa ja musta mati vahel.

"Kui me vaatame, kuidas need aiad on seal ligadi-logadi, mingid materjalid on nagu suvaliselt. Ka see, kuidas viidad on, kuidas ma sealt päriselt mööda saan või ei saa. See pool /.../ ei välja, et oo, me oleme pealinnas, teeme ehitust," kommenteeris arhitekt-linnaplaneerija Tõnis Savi.

Reedest avati liiklus ka Ahtri tänava lõunaharul. Ummikutele see leevendust ei toonud, kuna ehitus jätkub Mere puiesteel.