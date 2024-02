Soome tuuma- ja hüdroelektrijaamade töötajad lähevad streigile

Kahe Soome tuumajaama ja mitme hüdroelektrijaama töötajad otsustasid streikida järgmisel nädalal kolmapäevast reedeni, teatas elektritöötajate ametiühing kolmapäeval. Streik on kavandatud protestiks valitsuse tööturureformi vastu.

"Poliitiline streik on mõeldud selgeks hoiatuseks Soome valitsusele, et nüüd on aeg alustada läbirääkimisi," ütles ametiühingu juht Sauli Vantti Reutersile.

Vantti ütles, et ametiühing meelega otsustas pidada streiki erinevates elektrijaamades erinevate päevade jooksul, et vähendada riski elektrienergia tootmisele.

"Kui kõik läheb hästi, siis see ei mõjuta tootmist kuidagi," ütles ta. Samas lisas Vantti, et rikkeid ei parandata ning hooldustöid ei tehta streigi ajal.

Streik toimub Fortumi Loviisa tuumajaamas 14. veebruaril, TVO Olkiluoto tuumajaamas 15. veebruaril ja Kemijoki, Pohjolan Voima, Tornionlaakson Voima ja Fortumi hüdroelektrijaamades reedel, teatas ametiühing.

Fortum ja TVO ütlesid Reutersile, et nad alles uurivad, kuidas mõjutavad streigid elektritootmist.

"Me anname välja teatisi kooskõlas turureeglitega, kui on oodata katkestusi," ütles Fortumi pressiesindaja.

TVO ütles, et see teeb esmalt kindlaks, kuidas mõjutab streik tootmist, ning alles seejärel kommenteerib.

Soome ametiühingud on korduvalt avaldanud meelt valitsuse plaani vastu vähendada töötuskindlustushüvitist, lihtsustada töötajate vallandamist, piirata õigust streigile ning eelistada kohalikke kollektiivlepinguid üleriigilistele.

Soome valitsus ja ettevõtete ühendused väidavad, et Soomel on vaja kasvatada tööjõu tootlikkust ning vähendada eelarvepuudujääki sotsiaalkaitsesüsteemi säilitamiseks.