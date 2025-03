Fortum: uue tuumajaama ehitamiseks on elekter Soomes liiga odav

Energiafirma Fortum koostatud analüüsi kohaselt on elektri hind Soomes liiga madal, et ainult turupõhiselt uut tuumaelektrijaama ehitada.

Praeguste elektrituru väljavaadete juures, kui tasuvus sõltub täielikult elektrituru hindadest, ei ole uue tuumajaama rajamine majanduslikult mõttekas, seisab Fortumi tellimusel koostatud tuumaenergia tasuvuse analüüsi kohta edastatud pressiteates, mida vahendas Yle.

Seetõttu keskendub Fortum taastuvenergiale ja oma Loviisa tuumajaama eluea pikendamisele, et katta kasvavat elektrinõudlust. Samal ajal jätkab ettevõte ka uute tuumaenergia tootmise ja pump-hüdrojaama rajamise võimaluste uurimist kui pikaajalisi võimalusi, selgus raportist.

"Tööstuste ja ühiskondade dekarboniseerimine elektrifitseerimise kaudu suurendab eeldatavasti 2050. aasta kandis Põhjamaades energianõudlust märkimisväärselt, isegi kahekordistub," ütles Fortumi tegevjuht Markus Rauramo pressiteates.

Ta lisas, et see lisanduv nõudlus Põhjamaades kaetakse järgmise 5-10 aasta jooksul uue maismaa tuule- ja päikeseenergiaga koos paindlikkuse ja salvestuslahendustega ning olemasolevate tuumajaamade pikemaajalise kasutamisega.

Käivad uuringud uute jaamade ehitamiseks

Fortum hakkas kaks aastat tagasi uurima uute tuumajaamade tasuvust Soomes ja Rootsis. Ettevõte analüüsis nii traditsiooniliste, suurte tuumajaamade kui ka väikeste modulaarsete SMR-elektrijaamade võimalusi. Tulemuseks on see, et praeguste väljavaadete juures ei hakka ettevõte Soome ega Rootsi uusi tuumajaamu ehitama.

Ettevõte usub, et uut tuumaenergiat võiks Soome turule tuua kõige varem 2030. aastate teisel poolel. Fortum märkis, et jätkab tuumaenergia arendamist pikaajalise võimalusena.

Samas lisas ettevõte, et ilma tugimehhanismideta pole uut tuumajaama võimalik turule tuua. Uusi tuumaenergiaprojekte saab ellu viia ainult finantseerimis- ja riskijagamismehhanismide abil, seisis analüüsi järeldustes, kuid Fortum ei täpsusta selles, millist mehhanismi ta eelkõige sooviks.

Aasta alguses teatati, et Fortum on teinud ministeeriumites lobitööd näiteks ehituslaenude ja tootmistoetuste saamiseks, mida riik annaks tuumaenergia ehitamiseks, märkis Yle.

Toona energiaministri ametis olnud Kai Mykkänen rääkis positiivselt riiklike toetusmehhanismide poolt. Toona oli näiteks kaalumisel nn hinnatoru mehhanism, mis tagaks tuumaenergiasse investeerivale ettevõttele müüdava elektri eest miinimumhinna.

Soomes on elekter väga odav

Ettevõtte Energiateollisuus andmetel oli elektri hind Soomes mullu Euroopas odavuselt kolmas, keskmine hind veidi alla 46 euro megavatt-tunni kohta.

Eelkõige on tuuleenergia kasv kaasa aidanud sellele, et elektri börsihind läheb sageli isegi negatiivseks. Eelmise aasta tundidest umbes kümnendik ehk 725 tundi oli Soome hind negatiivne.

Tuumaenergiaga elektri tootmine ei ole nende hindade juures tulus.

Samas teatas Fortum, et jätkab tavapäraste tuumajaamade rajamise analüüsi koostöös kahe traditsiooniliste suurte reaktorite tarnijaga - Prantsuse riigifirmaga EDF ja Ameerika-Korea ettevõõtega Westinghouse-Hyundai. Väikeste, SMR-tuumaelektrijaamade rajamise uuringuid tehakse koos GE-Hitachiga.