Prantsuse keskpanga juht: ECB langetab tõenäoliselt intressimäärasid sel aastal

"Me langetame tõenäoliselt intressimäärasid sel aastal, sest me teeme edusamme inflatsiooni vastu. Me väljume erakordsest võitlusest inflatsiooni vastu ning oleme õigel teel sellest haigusest üle saamiseks," ütles Villeroy Prantsuse telekanalile LCI.

Investorid panustavad, et esimene intressimäärade langetus leiab aset aprillis, kuigi enamik poliitikakujundajaid eelistab juunikuud. Villeroy on varem öelnud, et ükski ajastus pole välistatud ning kõik on võimalik tulevastel ECB istungitel, olenevalt andmetest.

Varem reedel ütles Läti keskpanga juht Martins Kazaks, et investorite lootused intressimäärade langetamise järele juba ühel järgmisest kahest ECB istungist on liiga agressiivsed, vahendab Bloomberg.

"Praegusel hetkel on ootusi, et intressimäärasid langetatakse kevadel, märtsis või aprillis. Ma poleks nii optimistlik. Oleksin vaoshoitud ning ootaksin, kuni inflatsioonilugu on läbi. Siis saame vabalt hingata ning need määrad langevad sammhaaval," ütles ta Läti Raadiole.

Villeroy lubas samuti, et Prantsuse majanduskasv kiireneb veidi tulevastel kuudel, sest inflatsioon peaks langema palgatõusust allapoole. Prantsuse keskpank ennustab, et riik suudab majanduslangust vältida ning majandus kasvab umbes 0,9 protsenti sel aastal.