Müller: kuue kuu euribor võib juba kevadel selgemalt langema hakata

Eesti Pank prognoosis detsembris tänavuseks majanduslanguseks 0,4 protsenti, nüüd on see näitaja natuke kehvem. Sellegipoolest Eesti Panga hinnangul kaks aastat kestnud majanduslangus tänavu lõpeb.

"Ühelt poolt on juba mitmed asjad juhtunud, mis sellele soodsama pinnase loovad, alates näiteks energiahindade langusest, mille all kõrgete hindade tõttu kannatasid nii Eesti ettevõtted kui ka inimesed. Samuti toormehinnad üldiselt on langenud /.../ ja on ka juba positiivseid märke Eesti eksporditurgudelt," rääkis Eesti Panga president Madis Müller.

"Sellest n-ö madalpunktist väljaronimine võtab pisut palju aega ja aasta keskmisena siiski me peame tõenäoliseks 0,6 protsenti majanduslangust ja siis suhteliselt tugevamat tulemust järgmisel kahel aastal," lisas ta.

Majanduse tõusule aitab kaasa hinnakasvu aeglustumine, mis veel eelmisel aastal oli üheksa protsenti.

"Sel aastal tervikuna tõusevad hinnad pisut enam kui kolm protsenti ja ligemale pool sellest tuleb käibemaksutõusust ja teiste maksude- aktsiiside tõusust samuti," ütles Eesti Panga prognoosimeeskonna juht Rasmus Kattai.

Kriisi ajal sügavasse auku kukkunud inimeste ostujõud on juba poolteist aastat olnud tõusuteel.

"Me oleme peaaegu jõudnud tagasi sinna tasemele, kus langus pihta hakkas 2021. aastal. Ja ka sel aastal palgakasv ületab selgelt hinnatõusu ja inimeste ostujõud paraneb ligi nelja protsendi jagu sel aastal," rääkis Kattai.

Majanduskasvu ja inimeste sissetulekut suurendab järgmisel aastal jõustuv tulumaksureform, mis jätab paljudele senisest rohkem palgaraha kätte. Kuna euroala hinnakasv on juba aeglustunud kahe protsendi lähedale, võib juunikuus kogunev Euroopa Keskpanga nõukogu hakata intressimäärasid langetama.

"Seejuures kuue kuu euribor, mis on tavaliselt Eestis laenulepingutes see kuumakset mõjutav näitaja, võib muidugi ka enne selgemalt langema hakata, kuna see tavaliselt justkui juba näeb ette, milline tõenäoline keskpanga intressimäärade muutus võiks kuue kuu jooksul olla," ütles Müller.

Kolme kuu euribori puhul prognoosib Eesti Pank, et aasta lõpuks võiks see olla 2,8 protsenti.