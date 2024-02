Rahvusvaheline mereorganisatsioon: pingutame Punase mere kriisi lahendamiseks

Jeemeni huthi mässulised, keda toetab Iraan, alustasid solidaarsusest Gaza elanikega novembris rünnakuid Iisraeli suunduvatele laevadele Punasel merel.

USA ja Suurbritannia vasturünnakutest hoolimata ei ole huthid laevu ründamast loobunud ning võtsid teisipäeval sihikule Ühendriikide Star Nasia ja Briti Morning Tide'i.

Merejulgeoleku eest vastutav ÜRO agentuur IMO töötab selle nimel, et tagada kõigi poolte suhtlus, et olukord veelgi ei halveneks ning oleks võimalik taastada ohutu merekeskkond, ütles IMO peasekretär Dominguez.

"Me töötame väsimatult, koordineerides tegevust, mis viiks lahenduseni," kinnitas ta.

Punase mere piirkond on ülemaailmses meretranspordis väga tähtis koridor, sest tavaolukorras läbib lõunast merre viiva Bab el-Mandebi väina 12 protsenti kogu maailma merekaubandusest.

Huthide rünnakute tõttu on paljud laevafirmad otsustanud Punast merd vältida, kuid selleks tuleb sõita ümber Aafrika lõunatipu ja nii on teekond märksa pikem.

"See ei ole ideaalne lahendus," tõdes Dominguez ja lisas, et nii kasvavad transpordikulud ja selle tulemusena kallineb ka kaup. "Praegu on nii, et üle 60 protsendi tavaolukorras läbi Suessi kanali liikuvast aastatonnaažist läheb ümber Lõuna-Aafrika."

Tõusnud on ka kindlustushinnad ja pikemal teekonnal kulub rohkem kütust.

Dominguez lisas, et olukorral on mõju ka inimestele, sest meeskonnal tuleb kauem merel olla.