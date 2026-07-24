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Jeemeni huthid avasid Iraani sõjas uue rinde

Välismaa
Iraani toetatud Jeemeni huthi mässulised
Iraani toetatud Jeemeni huthi mässulised Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Lähis-Ida konflikt näitab laienemise märke ning Iraani toetatud Jeemeni huthi mässulised ohustavad laevaliiklust Punasel merel. Huthide tegevus ohustab nüüd globaalset kaubandust, mis omakorda suurendab survet maailmamajandusele.

Analüütikute hinnangul on huthid nüüd sõtta aktiivsemalt sekkunud, kuna Iraan seisab silmitsi Iisraeli ja USA kasvava survega. Hiljuti ähvardasid Jeemeni huthi mässulised kehtestada Saudi Araabiale mereblokaadi, huthid ohustavad nüüd laevaliiklust Punasel merel, vahendas The Wall Street Journal.

Punase mere piirkond on aga ülemaailmses meretranspordis väga tähtis koridor, sest tavaolukorras läbib lõunast merre viiva Bab el-Mandebi väina 12 protsenti kogu maailma merekaubandusest. Viimaste pingete tõttu ületas nafta hind taas 100 dollari piiri.

"Olukorra eskaleerudes kujutavad huthid Iraani jaoks omamoodi tuumanuppu. Nad on jõud, kellel puudub merevägi, kuid kes suudavad siiski kehtestada mereblokaadi ja hoida maailmamajandust pantvangis. Nad on seda varemgi teinud ja teavad, et neil on selline survevahend olemas," ütles mõttekoja New America teadur Adam Baron. 

Viimastel aastatel on huthide sõjaline võimekus märgatavalt kasvanud. Nende käsutuses on droonid ning tiibraketid, millega nad suudavad ohustada laevaliiklust.

"Kaubandusliku liikluse peatamiseks polegi vaja otseselt raketti ega drooni. Kui laevandusettevõtted keelduvad sealt läbi sõitmast, tekibki sisuliselt blokaad," ütles USA endine suursaadik Saudi Araabias Michael Ratney.

USA president Donald Trump on ähvardanud huthidele ja Iraanile jõuliselt vastata, kuid praegu ei ole märke, et USA asuks huthidega otsesesse sõjalisse konflikti või aitaks kaitsta Saudi Araabia laevu.

USA püüab praegu kaitsta laevaliiklust hoopis Hormuzi väinas ning jätkab Iraanis asuvate sihtmärkide pommitamist. USA sõjavägi korraldas ööl vastu reedet järjekordse rünnakulaine Iraani vastu.  

Trump ütles veel neljapäeval, et USA hakkab kasutama külmutatud Iraani varasid, et hüvitada Pärsia lahes ja selle ümbruses toimunud rünnakutes kahjustada saanud laevadele ja laadungitele tekitatud kahju.

"Olgu see avaldus kuni edasise teatamiseni kinnituseks, et alates sellest hetkest makstakse kogu laevadele, laadungile või muule sellega seonduvale tekitatud kahju kinni Iraani rahaga, mis on Ühendriikide valduses ja kontrolli all,"  teatas Trump.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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