USA kaitseminister Austin andis ametikohustused üle asetäitjale

USA kaitseminister Lloyd Austin andis pühapäeval oma ametikohustused üle oma asetäitjale Kathleen Hicksile, teatas Pentagon. Austin on taas haiglas nädalaid pärast eelmist viibimist, mida kaitseminister vastuoluliselt saladuses hoidis.

"Täna umbes kell 16.55 andis sekretär Austin ametkonna funktsioonid ja ülesanded üle asekaitseminister Kathleen Hicksile. Asekaitseminister on ametikohustused üle võtnud," ütles Pentagoni pressiesindaja Pat Ryder ametlikus avalduses.

Ryder kinnitas, et Austin on endiselt ravil ning Valget Maja ja USA kongressi on sellest teavitatud.

Pentagon oli varem päeval teinud avalduse, milles teavitas, et Austin sattus pühapäeval taas haiglasse.

"Seekord tekkivale põieprobleemile viitavate sümptomite tõttu," sõnas kõneisik.

Austin kadus avalikkusest detsembri lõpus ja jaanuari alguses pärast 22. detsembril tehtud eesnäärmeoperatsiooniga seotud tüsistusi ja varjas algselt oma haiglaravi president Joe Bideni ja ülejäänud valitsuse eest.

Austin vabandas veebruari alguses, et varjas oma eesnäärmevähi diagnoosi ja haiglaravi president Joe Bideni ja ülejäänud valitsuse eest.

"Ma oleksin pidanud presidendile oma vähidiagnoosist rääkima. Ma vabandasin otse president Bideni ees," ütles ta pressikonverentsil.

Valget Maja teavitati Austini haiglasse sattumisest 4. jaanuaril ja kongressi 5. jaanuaril, Biden sai vähidiagnoosist teada aga alles 9. jaanuaril.

Austini sõnul ei andnud ta oma töötajaile korraldust haiglaravi kellegi eest varjata ja ta ütles, et ei ole kaalunud tagasiastumist.

"Me ei tegutsenud õigesti," tunnistas Austin siiski.

Minister kinnitas ühtlasi, et ei ole endiselt lõpuni taastunud – ühe jala liikuvus on piiratud ja ta kasutab Pentagoni hoones liikumiseks golfikäru.