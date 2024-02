Erikontrolli hinnangul põhjustas Nordica olukorra halb juhtimine

Kliimaministeeriumi tellitud ja konsultatsioonifirma EY ja advokaadibüroo Fort läbiviidud erikontroll riiklikus lennufirmas tuvastas, et ettevõtte raskuste taga oli selle halb juhtimine.

Erikontrolli lõppraport tuvastas, et ettevõtet pole hästi juhitud, ütles kliimaminister Kristen Michal pressiteate vahendusel.

"Ettevõte juhtkond võttis suuna laienemisele, aga erinevate lepingute ja projektidega seotud riske seejuures piisavalt ei hinnatud. Samuti olid puudulikult läbi analüüsitud uued investeeringud. Teatud projektides sõlmitud lepingute sisu, piiranguid ja riske hakati analüüsima alles pärast lepingu sõlmimist ja probleemide ilmnemist," märkis Michal.

"Kuigi Nordica olukord on jätkuvalt keeruline, on uus juhtkond suutnud kõik kulud ja riskid välja selgitada ning ettevõtte efektiivsust tõsta. See võimaldab meil pidada huvitatud ettevõtetega sisulisi läbirääkimisi Nordica erastamiseks," lisas minister.

Lõppraportist selgus, et lisaks muule ei andnud juhatus omal algatusel nõukogule piisavalt põhjalikku ja objektiivset teavet otsustuste mõju kohta ettevõttele. Nõukogu omakorda ei ole piisavalt täiendavat teavet küsinud.

Alustatud teenuslepingud olid küll eelarvestatud kasumlikuna ning otsused lepingutega alustada lähtusid omaniku ootuse kasumlikkuse eesmärgist, kuid tegelikkuses planeeritud investeeringuid, uusi lepinguid ja projekte ei analüüsitud piisava põhjalikkusega ning realiseerunud riske ei osatud tuvastada ja arvesse võtta.

Tasuvusanalüüsides lähtuti liigoptimistlikest eeldustest. Seetõttu ei olnud erikontrolli läbiviijate hinnangul vaadeldaval perioodil sõlmitud lepingud täielikult kooskõlas omaniku ootusega.

Erikontroll märkis ka, et esines juhtumeid, kus nõukogu nõudis juhatuselt täpsemate finantsanalüüside esitamist, kuid kiitis projekti elluviimise või lepingu sõlmimise enne heaks, kui juhatus nõukogu soovitud andmed

esitas.

Kui projekti kestel asjaolud muutusid, siis nende muudatuste mõju ettevõttele ja projekti kasumlikkusele nõukogus enamasti ei arutatud.

Erikontrolli käigus hinnati ajaperioodil 01.01.2020-27.07.2023 tehtud juhtimisotsuseid.

Erikontrolli põhjalikud tulemused esitatakse tutvumiseks ka Eesti valitsusel, riigikontrollile, prokuratuurile ning tagatakse juurdepääs riigikogu liikmetele. Kliimaministeerium tutvustab erikontrolli tulemusi ka nimetamiskomiteele ning analüüsib, mida tuleb selliste olukorda ennetamiseks riigiettevõtete juhtimises parandada.