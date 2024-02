Valitsus otsustab Nordica aktsiate võõrandamise

Eelnõu kohaselt annab valitsus kliimaministrile nõusoleku võõrandada riigile kuuluvad 400 000 Nordic Aviation Group 10-eurose nimiväärtusega aktsiat otsustuskorras ilma aktsiate hariliku väärtuse kohta hindamisaruannet tellimata, sest aktsiate väärtus selgitatakse välja võistlevate pakkumistega.

Eelnõu selgitab, et riigil puudub vajadus Nordicat omada.

"Nordic Aviation Groupi äristrateegia kohaselt pakutakse valdavalt allhanketeenuseid, ettevõtte ei paku reisijatele oma nimel lendusid Tallinnast ega oma enam ka Tallinnast lennuteenuste pakkumiseks realistlikke eelduseid, ei suurenda ühenduvust Eestist ning Eesti riigil puudub vajadus ettevõtet omada. Nendest kaalutlustest lähtuvalt teeb kliimaminister ettepaneku ettevõte müüa," seisab eelnõus.

Nordic Aviation Group asutati 2015. aasta oktoobris ja ettevõtte asutamisel seati peamisteks eesmärkideks tagada Tallinnast lennuühendused, pakkuda lennundusturul konkurentsi ning toimida äriliselt jätkusuutlikult.

"Ligi kaheksa aastaga on ettevõtte käekäik muutunud mitmel korral olulises mahus. Esimene suurem muutus ettevõtte toimimises leidis aset 2019. aastal, kui NAG lõpetas lennud Tallinnast, sest selleks ajaks muutnud konkurentsiolukord rahvusvaheliste lennukompaniide Tallinnasse tulekuga ei võimaldanud enam tasuvalt konkureerida. Seejärel tabas nii NAG-i kui ka kogu lennundust 2020. aastal Covidi-kriis, mille mõjude leevendamiseks anti ettevõttele 2020. aasta oktoobris riigiabi, mille üheks tingimuseks oli, et ettevõte ei tohi opereerida kahjumlikke liine. Arvestades hetkel lennuettevõtete turuolukorda Tallinna Lennujaamas, tähendab riigiabiga määratud keeld, et NAG ei ole suuteline Eestist ega Eestisse lendamist alustama."

Kliimaminister Kristen Michal ütles eelmisel nädalal, et juba on olemas mõni mittesiduv pakkumus. "Kui erastamisnõustaja need kõik üle käib, siis läheme valitsuskabinetti, arutame läbi. Parim pakkumine, mis iganes valitsus leiab hea olevat, sellega minnakse edasi. Loodetavasti jõutakse siduva pakkumiseni ja siis erastamiseni. See oleks parim võimalik asjade käik. Aga nagu ma olen algusest peale öelnud, on võimalik nii erastamine kui ka ettevõtte lõpetamine," lausus ta eelmise nädala esmaspäeval.

Michal ütles, et siduvate pakkumusteni ja seejärel erastamisprotsessini võidakse jõuda märtsi alguses.

Kliimaministeeriumi tellitud ning konsultatsioonifirma EY ja advokaadibüroo Fort läbiviidud erikontroll riiklikus lennufirmas tuvastas, et ettevõtte raskuste taga oli selle halb juhtimine.

Nordic Aviation Groupi ainuaktsionäriks on Eesti Vabariik ning riigile kuuluva osaluse valitsejaks on kliimaministeerium.