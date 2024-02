Vanad mootorrattad sõitsid Narva-Jõesuu lähistel võidu

Eesti vanamootorrattaklubi Classic Riders korraldab võistluseid kaks korda aastas – suvel ja talvel. Talvine võistlus on raskem, kuna mootorratturid peavad toime tulema lume ja pakasega.

Talveralli peavõistlus toimub Laagna järve jääl, kuhu Narva-Jõesuust on ligikaudu kümme kilomeetrit.

"Lapsepõlves, 70-80ndate lõpus, sõitsime aasta ringi. See lisab kõigile särtsu. Vaadake, 16 kraadi külma, kõigil on mõnus olla. Mõni ütleb, et külm. Mis külm! Kõigil on palav, kõik on higist märjad," ütles talveralli korraldaja Pavel Petraš.

"Kollektsionäärina suhtun tehnikasse väga hoolitsevalt. Seepärast tilgub süda verd, kui näen, mida nad siin mootorratastega teevad. Kuid võimalik, et ka mind kütkestab see energia. Ja ma tahaks väga, et mu garaažis oleks mootorratas," ütles motohuviline Stanislav.

Motoklubi on korraldanud talverallisid 11 aastat. Sel aastal osales võistluses 30 mootorratturit.