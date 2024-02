Reuters: Saksamaa valitsus vähendab majanduskasvu prognoosi 0,2 protsendile

Saksamaa järgmine ametlik valituse majandusprognoos avaldatakse järgmisel nädalal. Veel oktoobrikuise prognoosi järgi pidi Saksamaa majanduskasvuks kujunema sel aastal välja 1,3 protsenti.

Prognoosi järsku allapoole revideerimise põhjuseks on maailmamajanduse madal kasv ja Saksamaa põhiseaduskohtu otsus, mis kohustas valitsust järgima põhiseaduses sätestatud ranget eelarvereeglit ja vähendama kulutusi 17 miljardi euro võrra, ütles Reutersile asjaga kursis olev allikas.

2023. aastal langes Saksamaa majandus 0,3 protsenti ning uus prognoos tähendab, et ka uuel aastal Saksamaa majandus peaaegu ei kasva. Saksamaa majandust mõjutavad ka kõrged intressimäärad.

Ka Saksamaa tööstusettevõtete liit BDI ennustas jaanuaris riigile kõigest 0,3-protsendilist majanduskasvu, mida organisatsioon kirjeldas "paigalseisuna".

Saksamaa majandusministri pressiesindaja teatas, et ta ei saa kommenteerida prognoosi sisu enne selle ametlikku avaldamist.

Saksamaa rahandusminister Christian Lindner ütles pühapäeval, et valitsus kavatseb avalikustada Saksamaa tööstussektori tugevdamise kava kevadel. Lindner ja majandusminister Robert Habeck on kaua hoiatanud, et Saksamaa on kaotamas konkurentsis teiste riikidega.