EPL: Eesti 200 personaalse riigi visioon pärineb suurannetaja firmast

Nortali suuromanik Priit Alamäe on üks erakonna Eesti 200 asutajaid ning erakonna rahastajaid, olles toetanud seda aastate jooksul 439 000 euroga.

Eesti Päevaleht (EPL) toob välja, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) tänavu veebruaris avaldatud visioonidokumendis, mida tutvustatakse sõnapaariga "personaalne riik" esineb identseid sõnastusi Nortali koostatud valge raamatuga, mis ilmus mullu sügisel.

Kahes justkui eraldiseisvana valminud visioonidokumendis on üks-ühele sarnased nii toodud näited, märksõnad, loosungid kui ka isegi lahendusi tutvustavad illustratsioonid, märkis leht.

MKM-i pressiesindaja väitis, et visioonidokumenti ei tellitud väljastpoolt.

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo (Eesti 200) ütles lehele, et ei näe huvide konflikti seoses potentsiaalse 200 miljoni euro suuruse kulutusega, mida personaalse riigi idee elluviimine nõuaks.

Nortali avaliku sektori nõunik ja Eesti 200 liige Andres Raieste rääkis lehele, et nende koostatud kava rahastas ettevõte ise ja see on tehtud koostöös Tartu Ülikooli teadlastega eesmärgiga kiirendada äri kasvu avaliku sektori digitaliseerimisel Põhja-Ameerikas ja Euroopas. Tema kinnitusel ei tee ettevõte praegu ministeeriumiga koostööd, aga Nortali valge paber on olnud MKM-ile kättesaadav ühe allikana.

EPL kirjutab, et lehele teadaolevalt oli personaalse riigi visioonidokumendi loomine minister Riisalo hingeteema ehk selle koostamiseks ja avaldamiseks oli Eesti 200 ministri poliitiline surve. Selle märgiks on ka tõsiasi, et sõnapaar "personaalne riik" oli juba Eesti 200 asutamise järel avaldatud manifestis ning see idee on kirjas ka koalitsioonileppes.