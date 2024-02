Tsahkna asus Riisalo ja Nortali kaitsele

"Vaatan hämmastusega, millise kirega rünnatakse majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalot, kuna ta julges tulla välja majanduse elavdamise plaaniga ning Eesti 200 ühe suurima reformi – personaalse riigi visiooniga," teatas Tsahkna kolmapäeval meediale saadetud avalduses.

Eesti Päevaleht kirjutas kolmapäeva hommikul, et majandusministeeriumi (MKM) avaldatud personaalse riigi visioonidokument on sisult kopeeritud Eesti 200 liikmetega seotud ettevõtte Nortal rahastatud ja varem avaldatud uuringust. Samuti toodi artiklis välja, et Eesti 200 asutaja ja Nortali suuromanik Priit Alamäe on Eesti 200 üks suurimaid rahalisi toetajaid, olles toetanud parteid aastate jooksul 439 000 euroga.

Tsahkna teatas, et Eesti 200 kuuluvat majandusminister Riisalot süüdistatakse selles, et ta kuulab ettevõtjaid, kuid just ettevõtjaid loovad lisaväärtust, töökohti ja on seisnud Eesti innovatsiooni eest.

"Süüdistused seisnevad selles, et ta (Tiit Riisalo - toim) on võtnud kuulda ettevõtjaid. Jah, seni on olnud harjumuspärane, et raha tuleb seina seest ja vanad erakonnad lubavad vaid suuremaid kulutusi. Selle tõestuseks on meie tänane laenukoormus, millest suur osa läheb jooksvateks kuludeks eelmise valitsuse valimispaketi katteks. Magus on tõsta pensione erakorraliselt ja avaliku sektori palku ning laustoetusi. Kedagi ei huvita, kust see raha tuleb."

Tsahkna avaldas kartust, et milline ettevõtja või ekspert soovib tulevikus jagada enda visiooni, kogemust ja anda riigisektorile sisendit, kui tulemuseks on leheveergudele sattumine.

"Jah, paljud neist on avalikult ja ausalt toetanud Eesti 200 erakonda, küllap seetõttu, et meil on ühine visioon, kuidas riiki parandada. Kõik nimed on avalikult leitavad ja me oleme selle üle uhked. Mis puudutab süüdistusi huvide konflikti osas, siis suurte reformide elluviimiseks on tarvis erasektori kaasamist ning tulenevalt seadusest viiakse läbi hanked. Nii toimib 21. sajandi kolmandal kümnendil Eesti kui õigusriik."

Eesti 200 juht Margus Tsahkna avaldas kokkuvõtvalt kahetsust, et raske on olla uuendusmeelne ning teha reforme, kui ühelt poolt süüdistatakse, et erakonnad ei kuula ettevõtjaid ja samal ajal saada kriitikat, kui seda tehakse.

"Koondnimetus sellele on tagurlus. Jah, Eesti 200 on eestimeelne, uuendusmeelne ja liberaalne erakond, kes kuulab, mida Eesti inimestel ja ettevõtjatel öelda on. Ja me kavatseme teha ka edaspidi, et üheskoos ehitada riiki, mis oleks atraktiivne töö- ja elukoht, mille üle võiksime olla uhked nii meie ise kui ka tulevased põlvkonnad."