Korruptsioonivaba Eesti hinnangul on personaalse riigi plaan ebaeetiliselt koostatud

Tehnoloogiafirma Nortal ja majandusminister Tiit Riisalo ei leia, et nad oleksid koos personaalse riigi visiooni luues midagi valesti teinud. Korruptsioonivaba Eesti hinnangul on Eesti 200 plaan koostatud ebaeetiliselt, sest ettevalmistuse faasis on kaasatud peamiselt üks ettevõte.

Veebruari alguses tutvustas majandusministeerium personaalse riigi visiooni, mille elluviimine maksaks 200 miljonit eurot. Visiooni sisu on aga suures osas IT-ettevõtte Nortal koostatud uuring. Nortali suuromanik Priit Alamäe on muuhulgas Eesti 200 asutajaliige ja suurrahastaja.

"Need ei ole mitte Nortali ideed, vaid nagu öeldud, me oleme rääkinud siin tõesti kümnete ja kümnete tarkade inimestega üle kogu maailma," sõnas Alamäe.

Samuti Eesti 200 ridadesse kuuluv majandusminister Tiit Riisalo Nortali domineerimises ministeeriumi visioonikavas midagi halba ei näe. Riisalo hinnangul on ettevõtetega konsulteeritud piisavalt.

"Paratamatus on ka see, et osad ettevõtted on väiksemad, osad suuremad. Neil, kes on suuremad, on rohkem kogemust, on ka rohkem inimressurssi selleks, et teha ühiskondlikku tööd. /.../ Ja mul absoluutselt ei ole mingit häbi öelda, et kui me räägime digiriigi arendamisest ja me sealjuures ei konsulteeri Eesti juhtivate ettevõtetega selles vallas, kelle hulka kahtlemata kuulub ka Nortal, siis me ei tee oma tööd korralikult," rääkis Riisalo.

Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Miriam Tõnismägi ütles, et tegemist on ebaeetilise poliitikakujundamisega, sest ettevalmistusfaasis ei ole kaasatud kõiki asjast huvitatud osapooli. Korruptsiooniohust on Tõnismägi sõnul veel vara rääkida.

"Selle tulemus halvimal juhul võib viia tõesti selleni, et avalikku raha ei kasutata optimaalselt, meie kõigi ühiseid vahendeid, neid suunatakse võib-olla lähtuvalt kellegi erahuvidest, ärihuvidest," ütles Tõnismägi.

"Ühes demokraatlikus tugevas õigusriigis asjad lihtsalt nii ei käi," lisas ta.

Nortali juhi hinnangul aetakse aga segi visioon ja projekt.

"Siin kohati aetakse segamini visioon ja projekt. /.../ Seal pärast tuleb kümneid ja kümneid projekte. Iga projekti jaoks tuleb eraldi riigihange, kus kõik võivad konkureerida. Minu arvates see, et sa osaled mingis n-ö visiooni kujundamises, ei tohiks sulle anda mitte mingisugust eelist sellele, kuidas pärast tehakse mingit konkreetset teelõiku või projekti," rääkis Alamäe.

"Ma pean tunnistama, et ma ei näe seal mingit ebaeetilisust. /.../ Kahjuks mul ei ole aega sellesse kõigesse sisse minna. /.../ Kes sinna üldse kaasatud on, konkreetsed nimed või ettevõtted, mina sain seda teada siis, kui see paber oli oma lõppjärgus," sõnas Riisalo.

Rahandusminister Mart Võrklaev (RE) ütleb, et asi näeb välja halb.

"Täna hommikul seda lugu lugedes ja neid dokumente lugedes peab tunnistama, et ega see hea välja ei paista. Minu mure on eeskätt selles, et tegelikult meie e-riik on päris tugev. /.../ Ehk et me nüüd selliste käikudega, kus tekivad kas põhjendatud või põhjendamatud kahtlused, ei seaks löögi alla kogu meie e-riigi arendust ja järgmisi tegevusi," kommenteeris Võrklaev.