Nortali esindaja soovitab personaalse riigi loomisel "Bolti teha"

Esmaspäeval esitles majandus- ja kommunikatsiooniministeerium personaalse riigi visiooni ning üritusel üles astunud Raieste ütles seal, et personaalse riigi puhul võiks olla kõik, mida inimene peaks riigist teadma või mis tal on riigilt saada, kolme pöidlaliigutusega telefonist kättesaadav.

"Kõik võiks olla pidevalt käegakatsutav, kõik dokumendid tahaks saada lahti oma paksust rahakotist, see kõik võiks liikuda mobiilsesse kanalisse," selgitas ta. "Kõik, mida ma peaksin teadma oma perest – minu lapsed, vanavanemad – kui on midagi olulist vaja teada, oleks see kõik pidevalt minu ees."

Raieste lisas, et teenused peaksid lähtuma inimesest. Näiteks kui inimene näeb tänaval ohtlikku jääpurikat või prügi, ei pruugi ta teada, kuhu sellest probleemist teatada, aga siin peaksid aitama tehisaru või uued tehnoloogiad, nii et kuskile ametkonda pika küsimuse kirjutamise asemel peaks olema võimalik teha prügist foto ja tehnoloogia abil saaks see õigesse kohta raporteeritud.

"Mulle meeldib tuua võrdluseks, et mis oleks, kui riik teeks Bolti piltlikult öeldes," sõnas Raieste ja tõi näiteks lasteaia. "Kusagilt on vaja lasteaiakohta, selle teenuse taha on ühendatud kõik erinevad lastehoiuvõimalused, miks mitte ka koolid ja kõik muud asjad, ja sul on võimalik vastavalt enda vajadustele leida sobilik teenus."

Ta lisas, et samasugust lahendust saaks kasutada ka tohutu hulga teiste eri teenuste puhul.

"Paneb imestama, miks me pole seda varem teinud," ütles Raieste.

Samas ütles ta, et kõik arengud on võimalikud ainult siis, kui inimesel säilib oma andmete kasutamise ja teenuste üle kontroll.

Personaalse riigi edendamise on oma südameasjaks võtnud erakond Eesti 200. Eelmisel nädalal tuli majandusminister Tiit Riisalo välja ideega võtta selle ülesehitamiseks mitusada miljonit eurot laenu.

Personaalse riigi idee autoriks võib pidada Eesti 200 üht asutajat Priit Alamäed.