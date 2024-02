Hiiumaale Kõpu poolsaarele on kavas ehitada õhuseireradar

Radar rajatakse Kõpu kordoni maale, mis asub Kõpu tuletornist linnulennult vähem kui kilomeetri kaugusel.

Kaitseinvesteeringute keskus ei avaldanud, kui palju Hiiumaa radari rajamine maksma läheb, viidates, et selle ehitushanke pakkumuste esitamise kutse on veel välja saatmata.

Ehitusega loodetakse alustada selle aasta lõpus ja see võib kesta umbes aasta.

"Muutunud julgeolekuolukord on see, mis tingib selle, et me peame veel paremini nägema, veel paremini teadma, mis toimub meie lähipiirkonnas, et siis reageerida võimalikult õigeaegselt ohtudele," selgitas RKK taristuprojektide koordinaator Kaupo Kaasik.