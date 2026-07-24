Kõpus kerkis uus õhuseireradar

Hiiumaal avati Kõpu tuletorni vahetus läheduses uus radaripost, millega koos kaasnes ka õhuseireradar, mille maksimaalne avastamiskaugus on üle 470 kilomeetri ning mis saab jälgida õhuruumi kuni 30 kilomeetri kõrguseni.

Saabki öelda, et Eesti riigil ja ka NATO-l tervikuna on tänasest teravamad silmad, või siis uued prillid. Ja need on peidus selle valge kupli all, Kõpu majaka naabruses Hiiumaal, kus nüüdsest seisab õhuseireradar.

"Riigikaitse seisukohalt on tegemist üliolulise päevaga. See nurk siin vajas täiendavat õhuseirepilti ja nüüd on ta olemas. Meil on olemas palju parem vaade sellele loodenurgale, mis Eestis on," sõnas kaitseminister Hanno Pevkur (Reformierakond)

Kaitseminister jättis arusaadavatel põhjustel täpsustamata, kui teravad need n-ö prillid selle valge kupli all siiski on.

"See kupli sisu näeb sadade kilomeetrite kaugusele. Väga täpset spetsifikatsiooni me loomulikult ei avalda, nagu ka seda, mis siin kupli all peidus on. Aga me näeme sadade kilomeetrite kaugusele ja kümnete kilomeetrite kõrgusele," ütles Pevkur.

Radari pilt on loomulikult integreeritud ühtsesse NATO õhuseiresüsteemi.

"See õhupilt, mida me siin näeme, on nähtav ka Saksamaa juhtimiskeskustes," ütles kaitseväe õhuseiredivisjoni ülem kolonel Rauno Leskov.

Kas see on ka droonide jaoks efektiivne?

"Vastus on "jah" ja "ei". Teatud tüüpi droone see radar suudab avastada, väiksemaid ilmselt ei suuda. Selleks ongi meil kihiline õhukaitse ja madal-õhuseireradarid, mis seda tühimikku katavad," selgitas Leskov.

Kuigi radari tundlikkus ulatub sadade kilomeetrite kaugusele, siis kaitseväe kinnitusel see naabruses asuva Kõpu majaka tippu ronijatele ohtu ei kujuta.

"Radarit on testitud ja selle kiirgust on mõõdetud. Senised uuringud näitavad, et see inimestele mõju ei avalda," avas kolonel.

Radariposti hoone koos sisustusega läks maksma ligikaudu 4,9 miljonit eurot.