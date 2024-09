Viru radarijaam on saamas kupli alla

Kaitseväe Viru radarijaam ehitatakse endisel kaevandusalal asuva aherainemäe tippu. See on nähtav nii Jõhvi - Tartu maanteel kui ka Jõhvi - Sompa teel liiklejatele. Radarijaama ehitus on lõpusirgel. "Radari hoone ja kogu välisehitus on enam-vähem lõpusirgel ja käimas on sisetööd. Hoone valmib aasta lõpuks ja radari paigaldus toimub uue aasta esimeses pooles," sõnas riigi kaitseinvesteeringute keskuse Põhja-Kirde portfellijuht Ando Voogmaa.

Praegu on käimas jaama silmapaistvaima osa, kupli paigaldamine. "Meie ilmastikutingimustes on see vajalik radari kaitseks: kaitseb tehnikat jää, vihma ja lume eest," sõnas Voogmaa.

Voogma ütles, et aherainemäe tippu rajatise ehitamine väga keeruline ei olnud. "See pole olnud keerulisem kui tavaehitus. Välja arvates mäe tipus talvel olnud külmad tuuled, mis raskendasid igapäevast ehitust."

Viru radari tööle hakkamine on algsest plaanist veidi maas. "See on põhjustatud tarnete nihkumisest kolm kuud ja radari tarne on nüüd lihtsalt uuel aastal," ütles portfellijuht.

Jaama valmimine on oluline nii Eesti kui kogu NATO kaitsevõime tagamiseks. "Radar parandab õhuseire pilti. Ta annab parema seire nii Eestile kui ka NATO liitlastele ning see radar aitab tuvastada nii lennukeid kui ka droone," rääkis Voogmaa.

Veidi on algsest ajakavast maas ka Hiiumaale Kõppu paigaldatav teine prantslaste radari Ground Master 403 Alpha jaoks ehitatav jaam. Kui alguses pidi see tööle hakkama 2025. aastal, siis nüüd on eesmärgiks seatud 2026. aasta esimene pool.

Kahe radari paigaldamine läheb maksma üle 50 miljoni euro.

Radarite rajamisega vähenevad ka Eestis tuulikute püstitamisele seatud piirangud.