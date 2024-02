WSJ: salapärane naftakaupleja aitab Moskval sanktsioonidest mööda hiilida

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Aserbaidžaanist pärit ärimees lõi salajase kauplemise võrgustiku, mis veab suures koguses Vene naftat Hiinasse ja Indiasse. Vähetuntud ärimees aitab Moskval nüüd rahastada Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas.

Ukraina sõja alguses levisid andmed, mis näitasid, et salapärasest firmast Nord Axis sai üks suurimaid Venemaa naftaga kauplejaid.

Ettevõte asutati Hongkongis üheksa päeva enne Venemaa sissetungi Ukrainasse. See firma hoidis seejärel Vene naftatööstust vee peal, kuna lääne firmad ei tahtnud enam venelastega äri teha. Firma leidis Vene naftale uusi ostjaid ning see tõi Kremlile sisse miljardeid dollareid.

The Wall Street Journali teatel pani salajase kauplemise võrgustiku kokku Aserbaidžaanist pärit ettevõtja Etibar Eyyub. Eyyubi juhtimisel loodi salajane laevastik ning varifirmade rägastiku kaudu jätkub Vene naftaga kauplemine.

Eyyub juhib Nord Axist ja veel nelja sarnast ettevõtet. Need firmad eksportisid eelmisel aastal 33 miljardi dollari väärtuses Venemaa toornaftat ja kütust.

USA justiitsministeeriumi ametnikud ütlesid, et autoritaarsed režiimid kasutavad sanktsioonidest mööda hiilimiseks varifirmasid. Sellise praktika tõttu on raske kindlaks teha, kes korraldab Venemaa nafta transporti.

The Wall Street Journal suhtles Eyyubi äripartnerite ning konkurentidega. Leht analüüsis Venemaa ekspordiandmeid, vaatas läbi erinevaid dokumente. Selgub, et naftakauplejad tegutsevad Moskvas ja Dubais asuvates kontorites ning teevad Nord Axise ja teiste ettevõtete kaudu naftatehinguid.

Lähis-Ida ametnike sõnul lendab Eyyub ringi eralennukiga ning käib pidevalt Moskvas. Asjaga kursis olevad inimesed rääkisid, et Eyyub saab Rosnefti juhi Igor Setšiniga hästi läbi.

Eyyub töötas kunagi ettevõttes Coral Energy, see firma jätkab äritegevust lääneriikides. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et USA võimud uurivad ka Corali asutaja Tahir Garajevi tegevust.

Garajev on samuti Aserbaidžaanist pärit ning ta asutas Corali 2010. aastal. Firma praeguse juhi teatel otsis Aserbaidžaani riiklik naftafirma sel ajal kauplejaid, et leida oma naftale ostjaid. Garajev võttis Eyyub tööle 2014. aastal ning Coral hakkas siis kauplema Rosnefti ja väiksemate Vene firmadega.

Allikate teatel ütles Eyyub kunagi oma kolleegidele, et tahab jõuda Forbesi miljardäride nimekirja. 2018. aastal lahkus Eyyub Coralist, kuid jätkas firmaga koostöö tegemist. Corali pressiesindaja ütles, et firma lõpetas koostöö Eyyubiga 2022. aasta alguses. Pressiesindaja ütles, et Garajev müüs 2023. aasta alguses maha oma aktsiad ega mängi enam ettevõtte juhtimises mingit rolli.

Coral oli varem Vene turul väiksem tegija kui lääne kauplemisfirmad, nagu Trafigura. 2022. aastal kehtestasid lääneriigid karmid Moskva-vastased sanktsioonid. Venemaa turult lahkusid ka suured kauplemisfirmad ning Trafigura lõpetas koostöö Rosneftiga.

Rosneft tahtis, et Coral astuks Trafigura asemele. Sarnaselt Trafiguraga teatas aga ka Coral, et lõpetab Rosneftiga koostöö. Seejärel alustas Nord Axis kauplemist Rosnefti naftaga.