Läti vahistas memoriaali rüvetamise eest Eesti-Vene topeltkodaniku

Läti julgeolekuteenistus (VDD) teatas teisipäeval, et vahistas 8. veebruaril vandalismi tõttu Eesti ja Venemaa topeltkodaniku, keda on alust kahtlustada Vene eriteenistuse ülesandel tegutsemises.

VDD poolt kinni peetud inimese nime pole avaldatud, teda kirjeldatakse kui Eesti ja Venemaa topeltkodanikku. Võimud süüdistavad kahtlustatavat Läti vastu suunatud tegevuses ja Vene eriteenistuste abistamises.

VDD-le laekus informatsioon, et 29. jaanuaril rüvetas inimene Džukste vallas olnud Kurzeme kindlustuse kaitsjate mälestuskivi. Võimude teatel kallas kahtlustatav memoriaali üle punase värviga, käsu andsid selleks Venemaa eriteenistused.

Mälestuskivi on pühendatud kommunistide vastu võidelnud Kurzeme kindluse kaitsjatele. Seda kindlust kaitsesid Saksa relvajõudude koosseisu kuulunud Läti Leegioni sõdurid. Mälestuspaik rajati 1991. aastal.

Uurimise käigus tegi VDD koostööd Eesti ja Leedu julgeolekuteenistustega, kuna võimud kahtlustavad, et sama inimene on rüvetanud ka teistes Balti riikides asuvaid mälestusmärke.

Teadupärast pidas Eesti kaitsepolitseiamet 1. veebruaril kinni kaks meest, keda on alust kahtlustada Sinimägede mälestusmärkide rüvetamises tänavu 23. ja 31. jaanuaril. Kahtlustuse kohaselt anti tellimus kuriteo toimepanemiseks Venemaalt.

Riigiprokurör Triinu Olev ütles, et vahistatud mees on kahtlustuse järgi seotud ka Alfons Rebase peabareljeefi punase värviga ülevalamise eest. 31. jaanuari sai politsei teate, et Mustla alevikus Posti tänaval on punase ja musta aerosoolvärviga soditud maja seinale kinnitatud Alfons Rebase mälestustahvlit.

Lisaks vahistati jaanuaris prokuratuuri taotlusel ka Eesti-Vene kodakondsusega mees, keda kahtlustatakse muu hulgas Sinimägede mälestusmärkide lõhkumises mullu 8. mail. Tol korral lükati mälestuskivid pikali ning soditi valge värviga osa märkide peale kritseldused.