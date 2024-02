Selgusid mullused parimad pressifotod

2023. aasta parima uudisfoto tegi Raplamaa Sõnumite fotograaf Camilla Kännola fotoga "Elektrikute tööpäev".

2023. aasta uudisfoto võitja on Raplamaa Sõnumid fotograaf Camilla Kännola fotoga "Elektrikute tööpäev" Autor/allikas: Camilla Kännola/Raplamaa Sõnumid

Novembri lõpus käis üle Eesti tugev tuisk ja lumesadu, mis jättis pimedasse tuhanded kodud. "Juhtmed lähevad pooleks," selgitas Raplamaal 20 aastat elektrikuna töötanud Andrei Voropajev kohalikele ajakirjanikele, kes talle tormile järgnenud keerulistel päevadel töövarjuks läksid. Paks lumi kogunes elektriliinidele ja nii palju kui võimalik, tuli järjest liine puhastada. Üle Este oli neil päevil kahes vahetuses tööl üle 150 spetsialisti, kes külma ja paksu lund trotsides nägid vaeva, et tormirikked võimalikult kiiresti likvideerida. Fotol saavad liinid 6. detsembril puhtaks Raplamaal Palamulla külas.

Parima olemusfoto auhinna sai Sven Tupits fotoga "Tühistatud maestro".

Parima olemusfoto auhinna sai Sven Tupits fotoga "Tühistatud maestro" Autor/allikas: Sven Tupits

Pühapäeval, 2. aprillil dirigeerib Kaarli kirikus toimuval palmipuudepüha kontserdil J. S. Bachi suurejoonelist Johannese passiooni Andres Mustoneni asemel Endrik Üksvärav. Viiuldajast dirigent ja tunnustatud vanamuusik Andres Mustonen jäeti kõrvale, kuna selgus, et ta esines märtsis Venemaal Novosibirskis koos muusikutega, kes on toetanud Vladimir Putini poliitikat Ukraina ja Krimmi suunal. Ka Eesti Kontsert lõpetas Mustoneniga koostöö.

Parima spordifoto võitis Postimehe fotoreporter Tairo Lutter fotoga "Verine pingutus".

Parima spordifoto võitis Postimehe fotoreporter Tairo Lutter fotoga "Verine pingutus" Autor/allikas: Tairo Lutter/Postimees

Tippsport on ülim pingutus. Nii, et veri ninast väljas. Iluuisutaja Arlet Levandi pälvis Tallinnas peetud rahvusvahelisel iluuisutamise võistlusel meeste lühikavas 2. koha, saades kohtunikelt 76,34 punkti, mis tähistab tema isiklikku rekordit. Pilt on tehtud lühikava lõpusekunditel.

Parima portreefoto auhinna sai Tairo Lutter Postimehest fotoga "Valus küsimus".

Heategevusorganisatsiooni Slava Ukraini juht ja riigikogu liige Johanna-Maria Lehtme hetkel, kui ajakirjanik küsib: "Kas teil on või oli armusuhe Ukraina abiorganisatsiooni juhi Hennadi Vaskiviga?" Lehtme on saanud karmid süüdistused Ukrainale annetatud raha väärkasutamise kohta. Kas just isiklik suhe on olukorra põhjustanud? Mõni nädal hiljem teatas Johanna-Maria Lehtme, et loobub kohast riigikogus. Samuti kutsuti ta tagasi Slava Ukraini juhatuse liikme kohalt.

Sama fotoga võitis Tairo Lutter ka aasta pressifoto 2023 preemia.

Iga kategooria võitja sai diplomi ja 1000 euro suuruse preemia.