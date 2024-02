Suurbritannia kehtestas Navalnõi koloonia juhtidele sanktsioonid

"On selge, et Vene võimud nägid Navalnõis ohtu ja üritasid teda korduvalt vaigistada. FSB agendid mürgitasid ta 2020. aastal, vangistasid ta rahumeelse poliitilise tegevuse eest ja saatsid ta Arktika kolooniasse. Seetõttu karistame me täna kõige kõrgemaid vanglaametnikke, kes vastutavad tema vahi all pidamise eest koloonias, kus ta oma viimased kuud veetis. Navalnõi jõhkra kohtlemise eest vastutavad inimesed ei peaks looma endale asjatuid illusioone, me võtame nad vastutusele," ütles Cameron.

Suurbritannia lisas sanktsioonide nimekirja koloonia juhi kolonel Vadim Kalinini ja tema asetäitjad. Kokku kehtestas London sanktsioonid kuuele vanglaametnikule. Nad ei tohi Suurbritanniasse enam reisida ja nende varad külmutati, vahendas The Times.

Venemaa opositsiooniliider Navalnõi suri eelmisel nädalal. Gulagu.net asutaja Vladimir Osetškin ütles teisipäeval ajalehele The Times, et Navalnõi tapeti täpse löögiga südamesse. Osetškini sõnul sõnul õpetati sellist löögitehnikat kunagi KGB eriväelastele.

Osetškini sõnul hoiti Navalnõid pikka aega külma käes. "Ja siis on väga lihtne tappa kedagi mõne sekundi jooksul, kui operatiivtöötajal on selles kogemusi," rääkis Osetškin.

Osetškin on paguluses viibiv Vene inimõiguslane. Tema sõnul kasutasid sellist löögitehnikat varem KGB eriväelased. "Nad õpetasid oma töötajaid tapma ühe hoobiga südamesse, keha keskele," ütles Osetškin.

Osetškin ütles, et Arktika kolooniates on varemgi sellisel viisil vange tapetud. Vene võimud polegi veel konkreetset informatsiooni Navalnõi surma kohta andnud. Kreml ei taha ka Navalnõi surnukeha tagastada.