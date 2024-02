Kara-Murza kutsus oma toetajaid Navalnõi surma järel mitte alla andma

Kara-Murza sõnul on masendus praegustes oludes mõistetav, ent alla ei tohi anda.

"Me võlgneme oma langenud seltsimeestele töö jätkamise veelgi suurema innuga, et saavutada see, mille nimel nad elasid ja surid – teha Venemaast normaalne, vaba, euroopalik, demokraatlik riik. Mul pole vähimatki kahtlust, et nii ka läheb. Keegi ei saa tulevikku peatada, ükskõik kuidas nad seda ka ei tahaks. Seepärast me ei saa lubada mingit meeleheidet, mingit käegalöömist. Ljoša Navalnõi ütles ise, et ärge andke alla. Me ei tohi alla anda," rääkis Kara-Murza.

Kara-Murza esines üleskutsega videosilla kaudu Omski vangla ja Moskva kohtusaali vahel, kus tema edasikaebust arutati. Kohus lükkas Kara-Murza kaebuse tagasi ning tema 25-aastane vanglakaristus jäi jõusse.