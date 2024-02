Pariis: Venemaa ähvardas Prantsuse lennukid Musta mere kohal alla lasta

Prantsusmaa kaitseminister Sebastien Lecornu ütles neljapäeval, et Venemaa ähvardas kuu aega tagasi Musta mere kohal rahvusvahelises õhuruumis patrullinud Prantsuse lennukid alla tulistada.

Lecornu kommentaar tuleb ajal, mil Ukraina sõda jõuab kohe kolmandasse aastasse. Euroopa pessimism sõja tulemuste suhtes kasvab.

Euroopa valitsused siiski kinnitavad, et Venemaa pole endiselt ülekaalu saavutanud. "Moskva üha agressiivsemat hoiakut seletab asjaolu, et Venemaa on Ukraina rindel hädas," ütles Lecornu.

Lecornu ütles, et Venemaa on naasmas agressiivse hoiaku juurde, mis meenutab külma sõja aegset mentaliteeti.

Lecornu tõi näitena veel välja, et hiljuti heitis Venemaa sõjalaev ankrusse Prantsuse territoriaalvete lähedal. Lecornu sõnul üritas Venemaa nii Prantsusmaad hirmutada, vahendas Politico.

Järgmisel nädalal kavatseb Lecornu lennata aga Armeeniasse, kuna Pariis süvendab sõjalisi sidemeid Jerevaniga. Moskva mõjuvõim Armeenias väheneb ning Prantsusmaa tahab Venemaa endiste liitlaste aladel oma mõju suurendada.

Lecornuga lendab Armeeniasse Prantsuse delegatsioon, kuhu kuuluvad ka relvafirmade juhid.