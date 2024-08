Kristi Raik: suur vangide vahetus oli Venemaale kasulikum kui läänele

Suure vangide vahetuse kokkuleppe võitjaks on nimetatud nii Venemaa režiimi liidrit Vladimir Putinit kui ka USA presidendi Joe Bideni administratsiooni. Kristi Raigi hinnangul oli kokkulepe lääne vaatest pigem vastuoluline, kuid kasulik Venemaale.

"Muidugi see on iseenesest positiivne, et lääne ja Venemaa vahel on olemas suutlikkus pidada keerulisi diplomaatilisi läbirääkimisi, jõuda mingi kokkuleppeni – see ei ole iseenesest halb asi. Muidugi ka positiivne inimlikust vaatest, et terve hulk süütuid Venemaal vangistatud inimesi vabanes. Aga siis tekib terve rida küsimusi selle kokkuleppe võimalike negatiivsete mõjude kohta," kommenteeris Raik.

"Venemaa sai kogemuse, et ta saab kasutada poliitvange – olgu need siis lääne kodanikud või Venemaa enda kodanikud – vahetusrahana selleks, et teha enda jaoks kasulikke kokkuleppeid. Nii et see võib toimida pretsedendina, tekib ahvatlus sama meetodit ka edaspidi kasutada," lisas ta.

Raigi hinnangul võivad kokkuleppe tulemusel saada innustust juurde ka need lääne vaatlejad, kes tahaksid survestada Ukrainat rahuläbirääkimistele. "Nad said tuult tiibadesse ja räägivad nüüd veelgi rohkem sellest, et näete, saab küll Venemaaga läbirääkimisi pidada ja kokkuleppeid sõlmida."

Samuti vähenesid Raigi hinnangul opositsiooni võimalused Venemaal tegutseda veelgi.

"Kui vaadata ka Vene ühiskonnas selle kokkuleppe mõjusid, siis on need Putinile kasulikud. See, kuidas ta selle suutis välja mängida, et Venemaa kaitseb omasid. Need mõrvarid, kes sealt koju toodi, võeti vastu kui suured kangelased ja samas opositsioonijuhid on nüüd veelgi rohkem tembeldatud Vene avalikkuses reeturiteks, lääne agentideks. See, et lääneriigid nad vastu võtsid, justkui näitas Vene ühiskonnale, vähemalt Vene propagandakanalite kohaselt, et nad ei ole isamaalised ja töötavad Venemaa vastu. Nii et Vene opositsiooni võimalused tegutseda Venemaal on veelgi keerulisemaks muutunud," selgitas Raik.

Seda näitab Raigi hinnangul ka Venemaa vanglast vabanenud opositsioonipoliitiku Vladimir Kara-Murza sõnum, et ta ei soovinud kõnealuses vangidevahetuse nimekirjas olla.

"See näitab just seda, et olles välismaal, ei suuda Vene opositsiooni liikmed enam mõjutada Venemaa arenguid. See on see põhjus, miks Aleksei Navalnõi pöördus tagasi Venemaale. Ja üldiselt need opositsiooniliidrid, kes on ikkagi teinud valiku võidelda Putini režiimi vastu, teavad, et nad saavad seda reaalselt teha ainult Venemaal, isegi vanglas olles Venemaal on neil rohkem eeldusi võidelda Putini vastu kui läänes elades," rääkis Raik.