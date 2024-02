Karis andis Prantsuse kaitseväe juhatajale üle teenetemärgi

President Alar Karis andis Kaitseliidu peastaabis Prantsuse kaitseväe juhatajale kindral Thierry Burkhardile üle Kotkaristi II klassi teenetemärgi, et tunnustada tema tegevust Eesti-Prantsuse julgeolekualase koostöö edendamisel ning NATO kaitsevõime tõstmisel idatiival.

"Prantsusmaast on saanud Eesti üks lähemaid sõjalisi liitlasi," ütles president Karis teenetmärki üle andes.

"Prantsuse üksused on Eestis ja Prantsuse õhuturbemissiooni hävitajad valvavad meie taevast. Meie kaitseväelastega koos harjutades näitavad Prantsuse sõdurid ikka ja jälle, et nad on ühed professionaalsemad maailmas," lausus Karis.

President lisas, et Eesti tunnustab ja väärtustab Prantsusmaa juhtrolli NATO-s: "Olen uhke, et Eesti ja Prantsusmaa töötavad NATOs ühiselt heidutus- ja kollektiivkaitsevõime tõstmise nimel, et allianss suudaks edukalt seista silmitsi nii tänaste, kui homsete ohtudega," märkis president Karis teenetemärki üle andes.

Ta rõhutas, et iseseisvuspäev on suurepärane võimalus avaldada tunnustust Eesti liitlastele, kes tugevalt seisavad meie riigi ja rahva kõrval.

President Karis pidas Kaitseliidu peastaabis ka videokõne missoonisõduritega. Ta tänas neid teenistuse eest ja soovis Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul palju õnne.