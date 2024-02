Ungari parlament kiitis heaks Rootsi NATO-ga liitumise

Otsuse poolt hääletas 188 saadikut ja vastu kuus. Kokku on Ungari parlamendis 199 saadikut.

Ungari parlamendi heakskiit tähendab seda, et Rootsi liitumine NATO-ga on põhimõtteliselt otsustatud. Uute liikmete vastuvõtmiseks on vaja kõikide NATO seniste liikmete toetust.

Rootsi liitumine NATO-ga tähendab ühtlasi ka seda, et lähiajal lõpeb Stockholmi pikaaegne neutraliteedi poliitika. Rootsi jäi neutraalseks mõlema ilmasõja ajal ega osalenud sõjategevuses.

Ungari parlamendis kahekolmandikulist enamust omav valitsev Fideszi partei ei soovinud Rootsi NATO-liikmesust ratifitseerida mitu kuud järjest, kuid läbimurre saavutati reedel, kui Budapestis kohtusid Ungari peaminister Viktor Orban ja Rootsi peaminister Ulf Kristersson.

Kohtumise käigus leppisid valitsusjuhid kahepoolse kaitsekoostöö kokkuleppes.

Kristersson teatas pärast Ungari parlamendi otsuse teatavaks tegemist, et tegemist on ajaloolise päevaga ning Rootsi on valmis võtma vastutust uue NATO liikmega.

Enne hääletust ütles Orban Ungari parlamendi ees esinedes, et Rootsi ja Ungari kaitsekoostöö ning Rootsi liitumine NATO-ga tugevdab Ungari julgeolekut.

Rootsi ja Soome otsustasid loobuda neutraliteedi poliitikast ja liituda NATO-ga pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse kaks aasta tagasi. Kui Soome liitus kaitsealliansiga juba eelmise aasta aprillis, siis Rootsi liitumistaotluse heakskiitmine venis Türgi ja Ungari tõttu.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg tervitas Ungari parlamendi otsust ratifitseerida Rootsi liitumise NATO-ga.

"Nüüd, kui kõik liitlased on heakskiidu andnud, saab Rootsi 32. NATO liitlaseks. Rootsi liikmesus teeb meid kõiki tugevamaks ja kaitstumaks," kirjutas Stoltenberg sotsiaalmeedias X (varem Twitter).

Ka Eesti välisminister Margus Tsahkna on avaldanud rõõmu Rootsi peatse NATO-ga liitumise üle.

"Olen veendunud, et Rootsi ühinemine võimaldab senisest tõhusamalt seista vastu ühistele väljakutsetele ja ohtudele meie piirkonnas," ütles Tsahkna.

USA suursaadik Eestis George Kent nimetas Ungari parlamendi otsust võimsaks sõnumiks.

"See on pikalt oodatud samm ja võimas sõnum. Rootsi on olnud neutraalne üle 200 aasta. Fakt, et rootslased saatsid nõudliku signaali oma riigi juhtidele, et nüüd on aeg liituda parima alliansi ehk NATOga, nii nagu soomlased ja Soome valitsus tegi eelmisel aastal, näitab, et kui ajaloos leidsid riigid viisi olla kuskil vahepeal, siis nüüd liituvad nad NATOga, sest see on demokraatlike riikide allianss, mis pühendub üksteise kaitsele;" ütles Kent.