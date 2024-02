Kallas loodab Vene kodanikelt hääleõiguse äravõtmisel tuge ka Isamaalt ja EKRE-lt

Peaminister Kaja Kallas tunnistas Põhjarannikule antud intervjuus, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vastuseisu tõttu on valitsusliidul keeruline edasi minna Venemaa ja Valgevene kodanikelt hääleõiguse äravõtmisega kohalikel valimistel, kuid tuge loodetakse sellele plaanile ka Isamaalt ja EKRE-lt.

"Meil koalitsioonis on selles erimeelsusi," tunnistas Kallas vastuseks Põhjaranniku küsimusele, kas riigikogus õnnestub kokku saada 81 häält, et teha põhiseaduses parandus, mis peataks Venemaa ja Valgevene kodanike osalemise järgmistel kohalikel valimistel.

Kallas selgitas, et valitsusliidus on valimisõiguse äravõtmise vastu sotsiaaldemokraadid, ehkki ta ise on seisukohal, et valimisõiguse võiks peatada senikauaks, kui käib sõda Ukrainas ning "inimesed, kes saavad Putinit valida ja on ka Venemaal mobilisatsioonikohuslased, saavad suunata siin kohalikku poliitilist elu".

Kallase sõnul tehakse koalitsioonis uus katse teemat arutada ning ta viitas ka võimalusele, et kui "ma nii-öelda näppudel võtan, siis on kalkulatsioon, et need hääled [koos opositsioonilise Isamaa ja EKRE-ga, kes toetavad seda] oleksid koos".

Samas tunnistas Kallas, et ta ei taha ka koalitsiooni lõhkuda, sest "kui sa lähed [otsust] tegema väljaspool koalitsiooni olevate häältega, siis see üldiselt koalitsiooni tervisele hästi ei mõju".

ERR on kirjutanud, et esialgu soovis koalitsioon leida võimaluse valimisõiguse peatamiseks ilma põhiseadust muutmata, sest nii jõuaks seda teha veel enne 2025. aasta kohalike omavalitsuste valimisi. Nüüd aga teeb justiitsministeerium uue analüüsi, kuidas teha seda põhiseadust muutes.

Neid Venemaa ja Valgevene kodanikke, keda hääleõiguse äravõtmine kohalikel valimistel puudutaks, oli eelmise aasta maikuu seisuga Eestis ligi 69 000.