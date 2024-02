Eesti Pank: kodulaenu võiks saada lihtsamalt teise panka üle viia

Eesti Panga panganduse konkurentsiolukorra analüüsis, mille valmimisse panustas ka finantsinspektsioon, jõuti järeldusele, et eelkõige muudaks laenulepingu teise panka üleviimise kiiremaks ja tõhusamaks see, kui kaotada või tunduvalt vähendada laenulepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu.

Praeguse korra järgi saab seda tasu vältida vaid juhul, kui olemasoleva kodulaenu ennetähtaegset tagastamist kolm kuud ette planeerida, aga see teeb laenu refinantseerimise väga tülikaks.

See on ühtlasi ka rahaliselt kõige suurema mõjuga ettepanek. Lisaks toob analüüs välja, et kodulaenu üleviimisel teise panka võiks laenutagatiseks olevat kinnisvara hinnata kinnisvarabüroo asemel pank ise ja samuti võiks ära jätta ka notarisse mineku kohustuse. Sarnane lähenemine on kasutusel nii Soomes kui ka Rootsis.

Teine ettepanekute grupp puudutab laenuhinna kujunemist ja selleks peaks analüüsi kohaselt pakkuma suuremaid valikuvõimalusi. Nimelt pakub suur osa panku tüüplahendusena ainult kuue kuu euriboriga seotud laenu, aga Eesti Panga ja finantsinspektsiooni ettepanekul võiks kohustada panku pakkuma klientidele nii lühema kui ka pikema perioodi euriboriga seotud laene ja samuti mitmeks aastaks fikseeritud intressiga laenu.

Kui võtta näiteks olukord, kus inimesel on olemasoleva kodulaenu suuruseks 100 000 eurot, võivad sellise laenu teise panka üleviimise kulud ulatuda lausa 3000 euroni. Kui ellu viia kõik keskpanga ja finantsjärelevalve ettepanekud, siis võiks kodulaenu teise panka üleviimise tasu oluliselt alaneda ning üleviimine muutuks kiiremaks ja vähem tülikaks.

Müller: panganduses võiks eeskuju võtta mobiilsideturust

"Eesti mobiilside turul läks konkurents tugevamaks, kui operaatorivahetus tehti inimestele lihtsaks. Võiksime ka panganduses võtta sama suuna," ütles Eesti Panga president Madis Müller. "Siis oleks inimestel vähem tülikas ja vähem kulukas kolida oma laen teise panka ning pankadel oleks suurem huvi teha inimestele paremaid pakkumisi."

Seega ei peaks konkurents pankade vahel toimuma ainult uute klientide nimel, vaid ka olemasolevate klientide hoidmiseks.

"Näeme Soome näitel, et nii saab panna üsnagi väikse laenuturu palju paremini tööle," lisas Müller.

Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Siim Tammeri sõnul toetab inspektsioon algatusi, mis lihtsustavad kodulaenude refinantseerimist.

"Eraldi tooksime välja kinnisvara hindamist puudutava. Kinnisvara hindamise teenus on kodulaenu refinantseerimisel arvestatav kulu ja pangad peaksid kaaluma ka lahendusi, kus iga kord ei suunata kliente kinnisvarabüroode juurde. Pangad saavad sellistes olukordades olla paindlikumad ja teha hindamist ka ise. See teeks kliendile kodulaenu refinantseerimise odavamaks," sõnas Tammer.

Mitmed teised ettepanekud, kui neid kasutada, eeldavad Tammeri sõnul seaduste muutmist.

"Esmased mõttevahetused notaritasude kaotamise ja riigilõivust vabastamise üle kodulaenu refinantseerimisel on justiits- ja rahandusministeeriumi vahel juba toimunud. Ühtselt on mõistetud nii olemasolevat olukorda kui ka seda, et muudatused vajavad suuremat avalikku diskussiooni teemal, kas notari rolli kodulaenude refinantseerimisel vähendada või mitte," lausus Tammer.

Lisaks koostööle justiits- ja rahandusministeeriumiga plaanivad Eesti Pank ja finantsinspektsioon arutada ettepanekuid üksikasjalikumalt pankade ja Eesti Pangaliiduga, et leida võimalikult hea kompromiss majanduse rahastamise kulude ja finantsstabiilsuse vahel.

Eesti pankade kasumlikkus on kõrgem kui teistes riikides

Eesti Pank nendib analüüsis, et konkurents pankade vahel pole viimastel aastatel halvenenud, kuid siinse panganduse kasumlikkus ja laenuhind on olnud üldjuhul kõrgem kui paljudes teistes arenenud riikides ja see viitab nõrgemale konkurentsile Eestis.

Panganduse konkurentsi analüüsis hindas Eesti Pank igakülgselt tegureid, mis mõjutavad konkurentsiolukorda. Osa teguritest on sellised, mida muuta pole võimalik, nagu näiteks Eesti turu väiksus. Kuigi pangandussektori kasumid on võrreldes teiste Eesti majandussektoritega suured, on potentsiaalne kliendibaas siiski suhteliselt väike, et välismaistel suurpankadel oleks huvi siseneda Eesti turule. Seetõttu peab keskpank väga tõenäoliseks, et ka tulevikus domineerivad Eesti turul ainult mõned suured pangad.

Vaatamata väikesele pankade arvule on laenude kättesaadavus olnud Eestis suhteliselt hea. Sellele viitavad analüüsi kohaselt nii pikaajalised küsitlusandmed kui ka euroala keskmisest märksa kiirem laenukasv. Majanduse kestliku arengu vaatest on rahastamise kättesaadavus olulisem kui laenu võimalikult madal hind.

Samas leitakse analüüsis, et tõenäoliselt oleks mõnevõrra madalama kasumlikkuse juures laenupakkumine jätkusuutlik ja madalam laenuhind toetaks mittefinantssektori konkurentsivõimet.

Eesti Pank peab Eesti majanduse kestlikule arengule oluliseks, et majanduse vereringeks olevad pangad oleksid elujõulised.

Inimestele ja ettevõtetele pakutava laenuhinna puhul on seetõttu tähtis, et laenumarginaalid oleksid jätkusuutlikud ning kasumlikkus piisav, et pangad suudaksid saada hakkama laenukahjudega, kaasata täiendavat kapitali ning pakkuda laene ka kehvematel aegadel.