Mustvee vald sulgeb Peipsi gümnaasiumi

Peipsi gümnaasium, kunagise nimega Mustvee vene gümnaasium on aasta-aastalt jäänud järjest tühjemaks. Praegu õpib seal kokku 133 õpilast, gümnaasiumiastmes neist aga vaid 22.

Gümnaasiumiastme kaotamise poolt hääletas kolmapäeval 12 ja vastu seitse vallavolinikku. Pingelise õhkkonnaga koosolekut jälgis ka paarkümmend lapsevanemat.

"Ma olen üsna hämmingus, et vald otsustas minna hävitamise teed. Neil on oluliselt palju puudusi, seaduserikkumisi ja vastuolusid. Nad lihtsalt panid silmad kinni ja sõitsid kohalikust rahvast üle. Me kindlasti pöördume selle asjaga kohtusse, sellist omavoli ei tohi lubada," sõnas lapsevanem Anatoli Golts.

Suletava kooli põhikooliosas on õppekeel vene keel, alates 10. klassist õpitakse 60 protsenti eesti keeles ja 40 protsenti vene keeles. 1. kuni 9. klass plaanitakse suunata lähedalolevasse Mustvee kooli ning neljas kooliaste liidetakse Avinurme gümnaasiumiga. Mõlemad on täiesti eestikeelsed koolid.

"Need eestikeelsed lapsed, kes täna on, ei tule ju Mustveesse õppima, sest täna see õpe on ikkagi osaliselt venekeelne. Me oleme ikkagi Eesti riigis ja meil on eestikeelne õppekava," ütles Mustvee vallavanem Indrek Kullam.

"Me saame aru, et lapsed peavad õppima eesti keelt, aga mitte nii, et panna neid kohe erinevatesse tingimustesse. Eesti keelt kõnelev laps, kellel on eesti keel emakeel, tal pole probleemi. Aga kui laps on venekeelne ja hakata tal päevapealt reguleerima nii, et ta ei saagi aru, mida ta õpib, see on karm. See ei saa eksisteerida," kommenteeris Golts.

Vald lubab Mustvee venekeelsetele lastele pakkuda ka üleminekuperioodi.

"Mis puudutab põhikooliosa, seal me pakume sügisest paralleelklassides võimalust saada õpet ka emakeeles, et lapsed ikkagi hakkama saaksid. Ja 10. klass, kes alustama peaks, nende puhul on valikud palju suuremad, kas nad siis alustavad siin, Avinurme gümnaasiumis, või leiavad mõne jõukohasema kooli," ütles Kullam.

Volikogu sõnavõttudes tõdeti, et Mustvee haridusreformi otsused oleksid pidanud toimuma palju varem. Ka Peipsi gümnaasiumi direktori sõnul oli otsus vajalik.

"Otsus on parem kui otsustamatus. Mustvees on gümnaasiumihariduse aeg mööda lastud. Siin volikogus oli ka juttu, et mõned otsused on pisut hiljaks jäetud. See on üks nendest. Siin oli ka erinevaid võimalusi gümnaasiumiharidust arendada, aga otsus tehti mitu aega tagasi, nii et tänaseks on see rong läinud," ütles Peipsi gümnaasiumi ja Mustvee kooli direktor Riina Koolmeister.