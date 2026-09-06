Oktoobris võib selguda, mis saab Toila kooli gümnaasiumiosast

Jõhvi vald tahab oktoobrikuus Jõhvi haridusvõrgu korrastamise raames võtta vastu otsuse, mis saab Toila kooli gümnaasiumiosast. Kooliaste on korra juba suletud, kuid lastevanemate vastuseisu tõttu jätkab see kohtuotsuse toel tegevust. Kool ootab oma tuleviku suhtes selgust.

Eelmisel sügisel toimunud Toila ja Jõhvi ühinemisel sai ühendvald kaasa haridusprobleemi. Toila vallavolikogu otsustas Toila kooli gümnaasiumiosa sulgeda, kuid lapsevanemad said valla üle kohtus võidu ja gümnaasium tegutseb edasi.

Uus vallavõim peab otsustama, kas jätkatakse gümnaasiumiga või see suletakse, mis omakorda annaks võimaluse ehitada riigi toel uus koolimaja.

"Me teeme tööd selle nimel, et see otsus tehtaks volikogu 29. oktoobri istungil. Selle nimel käib kogu ettevalmistus," sõnas Jõhvi abivallavanem Heidi Uustalu. "Mina ei tea jällegi, missugune see otsus tuleb, aga otsus peab tulema, sest siis me püsime ka graafikus, kui me oma sammudega selle koolimaja ehitamisel edasi läheme," jätkas ta.

Kuna gümnaasiumi tulevik on ebaselge, õpib Toila kooli 10. klassis tänavu vaid seitse õpilast. Kooli üheksandas klassis õpib aga koguni 29 last.

Toila gümnaasiumi direktori Signe Ilmjärve hinnangul on gümnaasiumiõpilaste vähesus tingitud ebamäärasusest või teadmatusest tuleviku suhtes. "Ehkki neile õpilastele, kes 10. klassi astusid, on öeldud, et nad saavad meil gümnaasiumi lõpetada, on siiski tegemist olukorraga, kus Toila gümnaasiumi püsimajäämine ei ole veel päris kindel. See sõltub sellest, mis otsuse teeb vallavolikogu," selgitas ta.

Ebakindlus ei puuduta direktori sõnul mitte ainult õpilasi, vaid ka mõne õpetajaga on sõlmitud üksnes aastane leping.

Jõhvi valla haridusvõrgu korrastamise analüüsi käigus saavad kõik soovijad valla kodulehel küsimustikku täites sõna sekka öelda selle nädala lõpuni.