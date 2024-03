Sõja 736. päev: Ukraina tulistas ööpäevaga alla kolm Vene lennukit Su-34

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa väed liiguvad Avdijivka suunal edasi. Ukraina kaitseväe ülem Oleksandr Sõrskõi teatas neljapäeval, et riigi väed tulistasid alla ööpäevaga juba kolm Venemaa sõjalennukit Su-34.

Oluline neljapäeval, 29. veebruaril kell 22.55:

- Ukraina õhujõud: Venemaa ründas mitmest suunast droonidega;

- Ukraina: Vene vägi korraldas ööpäevaga kaks raketi- ja 79 õhurünnakut;

- Bloomberg: Ukraina on mures Vene suvise pealetungi pärast;

- Sõrskõi: peame ägedaid lahinguid Avdijivka ja Kurahhove suunal;

- Ukraina: veebruaris tulistasime alla rekordarvu Vene lennukeid;

- Vene väed liiguvad Avdijivka suunal edasi;

- Ukraina tulistas ööpäevaga alla kolm Vene sõjalennukit Su-34;

- Sõrskõi teatas venelaste välja tõrjumisest Orlivkast;

- Budanovi sõnul ei nõustu Ukraina kunagi sõja niiöelda külmutamisega.

Ukraina õhujõud: Venemaa ründas mitmest suunast droonidega

Ukraina õhujõud teatasid neljapäeva õhtul, et Vene väed korraldasid mitmest suunast Ukraina territooriumile droonirünnakud.

Õhujõudude kirjelduse järgi lendasid droonid kagust läbi Zaporižžja oblasti Dnipropetrovski oblastisse. Hiljem täpsustas õhuvägi, et droon lendas Dnipropetrovski oblastis Novomoskovski suunas.

Drooniohust teatati ka Harkivi oblastis.

Ukraina: Vene vägi korraldas ööpäevaga kaks raketi- ja 79 õhurünnakut

Vene okupatsioonivägi korraldas ööpäevaga kaks raketi- ja 79 õhurünnakut, teatas Ukraina peastaap neljapäeval kella 18.00 seisuga.

Vaenlane tulistas ka 90 korda mitmikraketiheitjatest.

Suurtüki- ja miinipildujatule all oli üle 130 asula Ukraina Tšernihivi, Sumõ, Harkivi, Luhanski, Donetski, Zaporižžja ja Hersoni oblastis, lisati teates.

Bloomberg: Ukraina on mures Vene suvise pealetungi pärast

Anonüümseks jääda soovinud Ukraina ametnik ütles väljaandele Bloomberg, et nad on mures, et Vene pealetung võib saada hoo sisse suveks, kui liitlased ei suurenda laskemoona tarneid Ukrainale.

Samuti ütles allikas, et Ukraina andmetel pole Vene autoritaarne juht Vladimir Putin loobunud oma algsetest eesmärkidest, mis hõlmavad Harkivi, Odessa ja koguni Ukraina pealinna Kiievi okupeerimist.

Seetõttu kavatseb Ukraina pingutada maksimaalselt praeguse rindejoone hoidmiseks kuni selle aasta teise pooleni, kui Kiiev peaks eeldavalt saama hävituslennukid F-16 ja lääneriikides suureneb laskemoona tootmine.

Bloombergiga vestelnud allikate sõnul võimaldaks see Ukrainal korraldada oma vastupealetungi 2025. aastal.

Sõrskõi: peame ägedaid lahinguid Avdijivka ja Kurahhove piirkonnas

Ukraina relvajõud peavad Avdijivka ja Kurahhove piirkonnas ägedaid lahinguid suuremate vaenlase jõududega, ütles neljapäeval Ukraina relvajõudude juhataja Oleksandr Sõrskõi.

Ta kinnitas, et viibib endiselt lahingutegevuse piirkonnas.

"Meie brigaadid peavad raskeid lahinguid suuremate vaenlase jõududega. Vaenlane kannab märkimisväärseid kaotusi elavjõus ja tehnikas," kirjutas Sõrskõi Telegramis.

Tema sõnul pöörab ta brigaadiülematega töötades põhitähelepanu sellele, kuidas on juhtimispunktides korraldatud töö, hetkeolukorrale vastavate otsuste õigeaegsusele ja adekvaatsusele ning pideva suhtluse säilitamisele üksuste ja allüksuste vahel.

Ukraina: veebruaris tulistasime alla rekordarvu Vene lennukeid

Ukraina on veebruaris hävitanud rekordarvu Vene lennukeid, teatas neljapäeval kaitseministeerium.

"Meie taevakaitsjad on saavutanud suurimad tulemused Vene lennukite allatulistamisel alates 2022. aasta oktoobrist," ütles ministeerium.

Kaitseministeeriumi teatel on veebruaris alla tulistatud 10 Su-34, kaks Su-35 ja üks A-50 lennuk.

Maavägede komandör Oleksandr Pavliuk ütles neljapäeval, et möödunud ööl hävitati kolm Su-34 sõjalennukit, mis "tulistasid juhitavaid rakette meie jalaväe positsioonide pihta idas".

Jaanuaris teatas Ukraina veel ühe A-50 luurelennuki allatulistamisest.

Vene relvajõud ja võimud ei ole lennukite kaotamist kommenteerinud.

Sõrskõi teatas venelaste välja tõrjumisest Orlivkast

Avdijivka ja Zaporižžja suunal, kus Vene okupandid jätkavad pealetungi, on olukord eriti pingeline, samas tõrjusid Ukraina kaitsejõud vaenlase välja Orlivka eeslinnast, ütles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksander Sõrskõi neljapäeval.

"Vaenlane jätkab pealetungi rindejoone mitmel suunal. Eriti pingeline olukord on kujunenud Avdijivka ja Zaporižžja suunal, kus Vene ründeüksused üritavad murda läbi meie väe kaitsest ja vallutada Tonenket, Orlivkat, Semenivkat, Berdõtšit, Krasnohorivkat," kirjutas ta Facebookis, kommenteerides oma käiku vaenutegevuse piirkonda okupeeritud Donetski oblastis.

Tema sõnul jätkuvad rasked lahingud ka Verbove ja Robotõne kandis, kus vaenlane üritab kontrolli tagasi saada.

Ülemjuhataja märkis, et töö käigus avastati mõne väejuhi valearvestusi olukorra kontrollimisel ja vastase hindamisel, mis mõjutasid kaitse püsikindlust mõnel suunal, sest "lahingu edukus oleneb planeerimise kvaliteedist ja sellest, kui edukalt alluvad juhi plaani ellu viivad".

Sõrskõi rakendas kohapeal kõik meetmed olukorra parandamiseks, eraldades täiendavat laskemoona ja ainelisi vahendeid ning reserve.

Ta tõi esile ka 3. üksikründe- ja 25. üksikdessantbrigaadi sõjaväelaste kangelaslikkust, kes tõrjusid Orlivka äärelinna läbimurdnud vaenlase välja.

Ukraina tulistas ööpäevaga alla kolm Vene sõjalennukit Su-34

Ukraina kaitsejõud teatasid neljapäeval, et nad lasid ööpäevaga alla kolm Vene ründelennukit Su-34.

"Pärast edukaid lahinguoperatsioone vaenlase lennuki vastu öösel vastu 29. veebruarit, on hävitatud veel kaks Vene lennukit: Su-34 hävitus-pommituslennukid Avdijivka ja Mariupoli suundadel," teatas Ukraina kaitseväe ülem Oleksandr Sõrskõi Telegramis.

Varem teatasid Ukraina võimud Su-34 lennuki alla tulistamisest Ida-Ukrainas kella ühe paiku öösel. Ukrainska Pravda arvutuste järgi hävitas Ukraina veebruari jooksul kokku 13 Vene sõjalennukit.

Su-34 on suhteliselt moodne Venemaa hävitaja-pommitaja, mis võeti teenistusse 2014. aastal.

Vene väed liiguvad Avdijivka ümbruses edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa väed liiguvad Avdijivka ümbruses edasi.

Seda kinnitavad ka 28. veebruaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Vene väed tungisid edasi Orlivka ja Stepove lähistel. Vene sõjablogijad väidavad veel, et Orlivkas käivad juba ägedad lahingud.

Ukraina Tauria vägede pressiesindaja Dmõtro Lõhhovõi teatas juba 27. veebruaril, et riigi väed pidid ägedate lahingute järel Stepovest lahkuma. Lahingud käivad veel Berdõtši, Pervomaiske ja Tonenke lähistel.

Lõhhovõi teatas samuti 28. veebruaril, et Ukraina väed võtsid sisse kaitsepositsioonid Tonenke-Orlivka-Berdõtši liinil. Piirkonna maastik soosib seal pigem kaitsvat poolt.

Budanovi sõnul ei nõustu Ukraina kunagi sõja niiöelda külmutamisega

Sõja niiöelda külmutamine Venemaaga tähendab Ukraina alade okupeerimise tunnustamist ja seetõttu ei astu Ukraina kunagi sellist sammu, vahendas uudisteagentuur UNIAN kolmapäeval kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse juhi kindralleitnant Kõrõlo Budanovi sõnu.

Budanov rõhutas seda intervjuus meediakanalile CBC News.

Samas tunnistas Budanov, et Venemaa suutis kuidagi hankida salajase informatsiooni Ukraina vastupealetungiplaanide kohta.

"Ma ei ütle rohkem kui president. Oleme saanud näiteks teavet ja ka tõendeid selle kohta, et plaanid said Venemaale teatavaks. See on tõsine probleem ja me võtame kasutusele meetmed," lubas Budanov.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas varem sel nädalal uue vasturünnakuplaani olemasolust, kuid võimaliku lekkimise ohu tõttu selle üksikasju ei avalikustata.

"Kõik ei lähe plaanipäraselt, kõik ei sõltu meist endist. Mõni asi sõltub meist, mõni meie partneritest, nii et mõnikord teatud protsessid viibivad. Peaasi, et oleks vasturünnaku plaan ja see plaan on olemas," ütles Zelenski pühapäeval pressikonverentsil.

Samas ütles riigipea, et üksikasju ta avaldada ei saa, sest mida vähem inimesi Ukraina väe plaanidest teab, seda kiiremini tuleb võit .

"Ütlen teile ausalt: meie eelmise sügise vasturünnaku plaan oli Kremli laual enne vasturünnaku algust," sõnas Zelenski.