Sõja 1487. päev. Ukraina ründas Vene radarlennukit

Vene radarlennuk A-50. Autor/allikas: SCANPIX / PhotoXpress
Ukraina väed kahjustasid haruldast Vene radarlennukit A-50, mis seisis Novgorodi oblastis angaaris. Vene armee väitel tehti lõppenud öö jooksul riigi õhuruumis kahjutuks 283 Ukraina drooni.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 21. märtsil kell 19.32:

- Ukraina ründas Vene radarlennukit;

- Ukraina ründas Saratovi naftarafineerimistehast;

- Venemaa rünnakutes hukkus üheksa inimest;

- Belgorodi kuberneri sõnul hukkus Ukraina rünnakus neli inimest;

- Venemaa teatas 27 Moskva suunas lennanud drooni tõrjumisest;

- Sõrskõi: Venemaa tugevdas survet mitmel rindelõigul;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1240 sõdurit.

Ukraina ründas Vene radarlennukit

Ukraina üksustel õnnestus Venemaa Novgorodi oblastis Staraja Russa linnas asuva lennukiremonditehase ründamise käigus kahjustada Venemaa eelhoiatus- ja juhtimislennuk A-50, teatas Ukraina relvajõudude peastaap reede õhtul.

"On saadud täiendav kinnitus A-50 õhutõrjelennuki kahjustuste kohta. See asus tehase territooriumil hoolduseks ja võis oodata moderniseerimist," seisis Ukraina sõjaväe teates.

Kahjustada saanud lennuk võis olla Vene relvajõudude 123. lennukiremonditehases moderniseerimisel.

Vene A-50 on transpordilennuki Il-76 baasil ehitatud varajase hoiatamise ja lahingujuhtimise lennuk. See on mõeldud õhu- ja maapealsete sihtmärkide tuvastamiseks ja jälgimiseks, teabe edastamiseks juhtimispunktidele ning hävitajate ja rünnakulennukite juhtimiseks.

Sisuliselt on see lendav radar ja õhus paiknev juhtimispunkt, mis koordineerib lennuoperatsioone ja võimaldab olukorda kontrollida sadade kilomeetrite ulatuses.

A-50 suudab tuvastada õhusihtmärke kuni 650 km kauguselt ja jälgida samaaegselt kümneid objekte, edastades andmeid teistele õhusõidukitele. Selle meeskond koosneb umbes 15 inimesest.

Eelmisel aastal õnnestus Ukraina vägedel operatsiooni "Ämblikuvõrk" käigus kahjustada mitut sellist lennukit.

Väidetavalt on Ukraina suutnud Venemaa kümnest sellisest lennukist viis rivist välja lüüa.

Ukraina ründas Saratovi naftarafineerimistehast

Ukraina armee teatas laupäeval, et nad ründasid ööl vastu laupäeva Venemaal Saratovis asuvat naftarafineerimistehast, kahjustades naftatöötlusüksust ja naftahoidlat.

Ukraina ründas ööl vastu laupäeva sihtmärke Venemaal kokku pea 300 drooniga.

Venemaa rünnakutes hukkus üheksa inimest

Venemaa rünnakutes Ukraina vastu hukkus viimase ööpäeva jooksul vähemalt üheksa inimest ning vigastada sai 36.

Ööpäeva jooksul kasutas Venemaa rünnakutes 154 drooni, millest Ukraina õhukaitse lasi alla 148.

Zaporižžja oblastis hukkus laupäeva hommikul rünnakus kaks inimest ning kaks sai vigastada. Kaks hukkunut olid kahe vigastada saanud tüdruku vanemad, ütles oblasti kuberner Ivan Fedorov.

Donetski oblastis sai Venemaa rünnakutes surma viis inimest ning 14 inimest sai vigastada. Hersoni oblastis sai viimase ööpäeva jooksul rünnakutes surma kaks inimest.

Belgorodi kuberneri sõnul hukkus Ukraina rünnakus neli inimest

Venemaa Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov ütles, et Ukraina väed pommitasid avalikku asutust Belgorodi oblastis ning pommitamises hukkus neli inimest.

Juhtum leidis aset Smorodino külas, kuid Gladkov ei täpsustanud, mida Ukraina väed tabasid.

Venemaa teatas 27 Moskva suunas lennanud drooni tõrjumisest

Venemaa võimud teatasid laupäeva hommikul, et õhutõrje tegi öö jooksul kahjutuks 27 Moskva suunas lennanud drooni.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin andis öö jooksul mitu korda teada pealinna suunas lendavate droonide rünnak tõrjumisest. Kõigi tema teadete põhjal sai järeldada, et kokku tabati 27 ründedrooni.

"Hädaabiteenistused töötavad langenud rusude asukohas," kirjutas linnapea oma Max kanalil.

Vene pealinna suunas on sel nädalal lennanud tavapärasest rohkem ründedroone.

Vene kaitseministeeriumi teatel tegi õhutõrje lõppenud öö jooksul riigi õhuruumis kahjutuks 283 Ukraina drooni.

Reedel kella 23.00-st kuni laupäeval kella seitsmeni tabati Ukraina droone Moskva, Brjanski, Smolenski, Kaluuga, Belgorodi, Voroneži, Rostovi, Volgogradi, Tuula, Rjazani, Kurski, Saraatovi ja Samaara oblasti, Tatarstani Vabariigi ja okupeeritud Krimmi poolsaare kohal.

Sõrskõi: Venemaa tugevdas survet mitmel rindelõigul

Venemaa on tugevdanud survet mitmel rindelõigul ning viimastel päevadel on lahingkokkupõrgete arv olnud üle 200 päevas, ütles reedel Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi.

Tema sõnul aktiveeris Venemaa ilmastikuolude paranemisel kohe tegevust, kuid kannab samas suuri kaotusi.

"Ainuüksi teisipäevast neljapäevani hävitati umbes 4840 okupanti tapetute ja haavatutena," teatas Sõrskõi oma Telegrami kanalil.

Ta märkis, et vaenlase aktiivsus nõuab Ukraina üksustelt uusi asümmeetrilisi lahendusi.

"Ukraina väed tegutsevad ennetavalt, haarates initsiatiivi ja jätkates positsioonide tagasivõitmist," rõhutas Sõrskõi.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas reedel, et kella 22.00 seisuga oli päeva jooksul rindel aset leidnud 146 lahingkokkupõrget.

"Vaenlane korraldas 58 õhurünnakut, heites 163 juhitavat lennukipommi. Lisaks kasutas 5285 kamikaze drooni ja tulistas 2856 korda asustatud punkte ja meie üksuste positsioone," öeldi teates.

Peastaabi teatel oli kõige pingelisem olukord Pokrovski ja Huljaipole suunal, kus vaenlane korraldas vastavalt 28 ja 19 rünnakut.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1240 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 286 940 (võrdlus eelmise päevaga +1240);

- tankid 11 790 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 24 262 (+8);

- suurtükisüsteemid 38 608 (+39);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1691 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1333 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 188 985 (+1781);

- tiibraketid 4468 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 84 374 (+144);

- eritehnika 4096 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Mait Ots, Marko Tooming

Allikas: RBC-Ukraine, Interfax, BNS, Reuters, Kyiv Independent

06:54

Suti kinnitusel aitab tuuleenergia lisandumine elektri hinda allapoole tuua

06:52

Venemaa ründas öösel Kiievi oblastit

06:17

Trump ähvardas Iraani elektrijaamu rünnata ja hävitada Uuendatud

00:49

Galerii: Hokifinaal on Ida-Virumaa klubide siseasi Uuendatud

21.03

Rannula klubi sai valusa lisaajakaotuse, Suurorg oli Trefli resultatiivseim

21.03

EOK jätkab Minu Sportlane platvormi arendamist

21.03

Viimati enne jõule vastasele alla jäänud Käidi klubi sai aasta esimese kaotuse

21.03

Lägreid alistas sentimeetrite mängus Perrot' ja jätkab võiduseeriat Uuendatud

21.03

Eesti käsipallikoondis pani Küprose kindlalt paika Uuendatud

21.03

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.03

Sõja 1487. päev. Ukraina ründas Vene radarlennukit Uuendatud

06:17

Trump ähvardas Iraani elektrijaamu rünnata ja hävitada Uuendatud

21.03

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas Uuendatud

21.03

Riigikogu 31 liiget avaldas toetust USA ja Iisraeli sõjategevusele Iraanis

21.03

Kontrolli alt väljunud droon häiris Tallinna lennujaama tööd

21.03

Suri legendaarne ornitoloog Raivo Mänd

20.03

Joonised: Tallinn tegi avalikuks busside liinivõrgu muutmise uued plaanid

21.03

Tartus tekitab küsimusi Ihastesse kavandatav uusarendus

21.03

Priit Lepasepp: Eestis diskrimineeritakse elektri jaetarbijaid

21.03

USA ja Iisrael ründasid Natanzi rikastustehast Iraanis

ilmateade

loe: sport

00:49

Galerii: Hokifinaal on Ida-Virumaa klubide siseasi Uuendatud

21.03

Rannula klubi sai valusa lisaajakaotuse, Suurorg oli Trefli resultatiivseim

21.03

EOK jätkab Minu Sportlane platvormi arendamist

21.03

Viimati enne jõule vastasele alla jäänud Käidi klubi sai aasta esimese kaotuse

loe: kultuur

21.03

Galerii: luulerännak tõi tänavale tuntud näitlejad ja kirjanikud

21.03

Galerii: Tartumaa tantsupäeval sai näha leidlike ideedega erisugust tantsu

21.03

LUULETUS | Heljo Männi "Umbrumalus"

21.03

Keraamik Ele Herronen: iga tarbeese võiks olla kunst

loe: eeter

21.03

Epp Maria Kokamägi: Eestimaal on võimalik luua oma paradiislik Toskaana

21.03

Noored teatrifännid: teater on meie jaoks teraapiavorm

21.03

Galerii: "Rakett 69" võistlejad tegelevad metsamajandamisega

20.03

Galerii: Marko Matvere viib uuel hooajal vaataja taas tuletorne avastama

Raadiouudised

21.03

Kohtla-Järvel on nii koalitsioon kui ka opositsioon teise poole tööga rahulolematu

21.03

Tartlased muretsevad, et võrreldes linnaosade laienemisega ei arene kohalik taristu piisavalt kiiresti

21.03

Sajad kooliõpilased üle Eesti teevad sel kevadel ise koolisööklas süüa

21.03

Päevakaja (21.03.2026 18:00:00)

20.03

Päevakaja (20.03.2026 18:00:00)

20.03

Läti valitsus otsib võimalusi kütuse hinnatõusu leevendamiseks

20.03

Aprilli lõpus asub ametisse ERJK uus koosseis

20.03

Kiviselg: Venemaa alustas Ukrainas kevadist pealetungi

20.03

Läti ettevõte tahab avada Riia-Võru bussiliini

20.03

Raadiouudised (20.03.2026 15:00:00)

