Kolonel: Vene lennukeid maha võttes valmistub Ukraina enda uute lennukite kasutamiseks

Lehiste rääkis saates, et olukord rindejoonel on aktiviseerunud ja initsiatiiv on pigem Vene vägede käes. Tema sõnul on Venemaa veidi oma taktikat muutnud, kasutades edasi liikumiseks õhutuletoetust.

"Nad on avastanud, et õhutuletoetusega, lennukitega on võimalik seda efekti mitmekordistada, sest ründelennukid, tuues või heites umbes pooletonniseid pomme, suudavad väga suurt kahju kaitseliinidesse tekitada," selgitas kolonel.

Viimastel nädalatel on Ukraina aga teatanud, et on suutnud rivist välja lüüa Vene lahingujuhtimise lennukeid A-50. Lehiste tõdes, et ilma selle lennukita on võimalik lahingumissiooni läbi viia, kuid enam ei ole selles paindlikkust. "Ehk kui on lennukile antud ülesanne rünnata mingit ühte konkreetset objekti, siis väga kiiret ümbersuunamist ei ole võimalik teha, sest ei ole täit ülevaadet, mis ümberringi toimub."

Lehiste sõnul võtab Venemaa seetõttu rohkem riske kontaktjoonele lähemale lennates. "Ilmselgelt lennatakse sisse õhutõrjemullidesse ja tulemus on näha, et ukrainlased on suutnud veebruari jooksul maha võtta umbes 13 lennukit," märkis ta.

Lehiste hinnangul kasutab Ukraina Vene lennukite maha võtmiseks nii kaugmaa- kui ka keskmaa õhutõrjesüsteeme, eelkõige Patrioti süsteeme, mille laskeulatus on 150 kilomeetrit.

Vene lennukite mahavõtmisega võib Ukraina valmistuda enda uute lennukite kasutuselevõtmiseks, sõnas Lehiste. Väidetavalt võib Ukraina saada läänelt juba algaval kevadel või suvel F-16 hävitajaid.

"Kindlasti saab vaadata seda sellest aspektist, et nad loovad tingimusi nii-öelda oma uute lennukite kasutusele võtmiseks. Ja võib-olla loovad ka tingimusi, et kuskil mingis kindlas ajahetkes ja geograafilises piirkonnas on võimalik saavutada ülekaal õhus, et sellega siis kas toetada mingeid maismaaoperatsioone või teha midagi muud," ütles Lehiste.

F-16 hävituslennukite kasutusele võtmiseks Ukraina Lehiste sõnul enda taristus olulisi muudatusi tegema ei pea.

"Midagi väga suurt ja olulist tõenäoliselt tegema ei pea, ümber ehitama, tõenäoliselt uut rada ei pea kuhugi rajama. Kindlasti on mingi mingid nõuded ja tolerants raja seisukorra kohta. F-16 on selles mõttes kapriissem lennuk igasuguse ebatasasuste ja võõrobjektide suhtes, aga muus osas ei tohiks seal suurt vahet olla. Need on võimalik kasutusele võtta olemasoleva taristuga," selgitas ta.