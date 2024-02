Euroopa meediahiiglased nõuavad Google'ilt 2,1 miljardit dollarit

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et 32 Euroopa meediaorganisatsiooni esitasid Google'i vastu hagi, väites, et tehnoloogiahiiglane kasutab ära oma domineerivat positsiooni reklaamiturul. Traditsioonilised meediafirmad nõuavad nüüd 2,1 miljardi euro suurust kahjutasu.

Meediahiiglased leiavad, et Google on kuritarvitanud oma valitsevat seisundit veebireklaamide turul, see aga kahjustab konkurentsi. Meediafirmad leiavad, et aus konkurents oleks vähendanud ettevõtete kulutusi ja suurendanud reklaamitulu.

Hagi esitati Hollandi kohtusse. Hagi esitasid mitu tuntud Euroopa meediafirmat, nende hulgas on Axel Springer, Schibsted, DPG Media ja Sanoma Media Finland.

Euroopa Komisjon teatas juba eelmise aasta juunis, et Google pärsib konkurentsi digitaalse reklaamitehnoloogia turul. Komisjoni teatel on Google domineeriv nii reklaamide avaldamisel kui ka ostmisel.

Euroopa Komisjon hakkas Google'i tegevust reklaamiturul uurima juba 2021. aastal.